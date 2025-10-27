"¡Siempre yo! ¡Yo me voy del equipo!", las palabras de Vinicius Jr. tras ser sustituido en El Clásico

Vinicius Jr. pasó de la incredulidad a la rabia en cuestión de segundo cuando el director técnico del Real Madrid, Xabi Alonso, decidió retirarlo de El Clásico ante el Barcelona al minuto 71.

La furia del astro brasileño fue tan grande que se marchó directo a las regaderas mientras pensaba en su continuidad en la plantilla merengue. "¡Siempre yo! ¡Yo me voy del equipo! ¡Me voy, mejor, me voy!", dijo Vinicius Jr. — según testigos — totalmente enfadado con su substitución en un duelo en el que había brillado por encima del resto del equipo.

Alonso no permitió que el enojo de apoderara de su atacante y solo pudo decirle “¡Venga, Vini, hostia!”, lo que provocó que el extremo se dirigiera a los vestidores. Sin embargo, tras una charla con personal del equipo, el sudamericano regresó para sentarse en la banca y acompañar a sus compañeros en un intenso desenlace de partido, del cual se volvería protagonista en la riña que vivieron merengues y catalanes tras la victoria del Real Madrid en el estadio Santiago Bernabéu.

Posterior a la victoria, Alonso atendió a los medios de comunicación y tras ser cuestionado sobre el incidente con Vinicius Jr., el técnico español respondió que: “será un asunto que deberá atender con el jugador”.

Vinicius ofreció disculpas por lo sucedido en El Clásico

Luego de la victoria, con rabieta incluida, Vinicius Jr. envió un mensaje a la afición merengue, reafirmando el compromiso que tiene con la organización. "Tengo un mensaje para todos los madridistas, especialmente aquellos que vinieron al Bernabéu y nos apoyaron apasionadamente," adelantó.

"Así es el Clásico; hay muchas cosas que suceden dentro y fuera del campo. Tratamos de mantener el equilibrio, pero eso no siempre es posible. No queríamos ofender a nadie, ni a los jugadores jóvenes ni a los aficionados. Sabemos que cuando entramos al campo, tenemos que desempeñar nuestro papel, y así fue hoy. Hala Madrid”, concluyó el brasileño de 25 años.