Así marcha la tabla de la Liga MX a dos fechas de concluir la fase regular del torneo Apertura 2025

La fase regular del torneo Apertura 2025 de la Liga MX cuenta con solo un par de semanas de vida. El campeón defensor, Toluca, sigue de líder, pero los últimos dos empates le han abierto las puertas a sus perseguidores por la punta de la tabla.

Con una racha de tres victorias consecutivas, los Tigres asechan el liderato con 32 unidades, una menos que las que presumen los Diablos. Cruz Azul tiene los mismos puntos que el conjunto felino y desde el tercer lugar amenaza con escalar en las últimas dos semanas del torneo regular.

América (31), Monterrey (30) y las sorpresivas Chivas (23) son los tres equipos que complementan a los seis clubes que, de terminar el torneo hoy, avanzarían a la Liguilla de manera directa. El cierre del Rebaño Sagrado es plausible con cuatro victorias en sus últimos cinco partidos, aunque en la mitad de la tabla la pelea por los cuatro boletos para el Play-In tiene a muchísimo implicados.

¡Confirmado! ✅@Chivas aseguró su boleto a la Fase Final del #Apertura2025. 🎟️🙌



¡El Rebaño buscará escribir un nuevo gran capítulo en su exitosa historia! 🐐#LaLigaDeLaAfición ✨ pic.twitter.com/PJvri1tYBs — Liga BBVA MX (@LigaBBVAMX) October 27, 2025

Desde el Pachuca que con 22 unidades se ubica en la séptima posición hasta el Querétaro, que con 14 puntos en la decimocuarta posición que matemáticamente sigue con vida en el torneo, la pelea por los cuatro sitios en el Play-In será crucial en el cierre de un torneo en donde solo seis clubes tienen su boleto asegurado a la Liguilla.

Tabla Apertura 2025