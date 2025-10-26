Toluca se mantiene como líder en solitario tras empatar con mucho sufrimiento ante el Pachuca

El diablo recibió un fuerte susto en el mismísimo infierno. El Toluca empató (2-2) con el Pachuca, en un auténtico partido de locura. El mejor juego, a priori, de la jornada dominical no decepcionó.

El actual monarca del futbol mexicano se encaminaba a sumar una nueva victoria para mantenerse con una importante ventaja en la cima de la tabla general, pero fue sorprendido por unos Tuzos que supieron cómo reaccionar y que se quedaron cerca de arrebatarle los tres puntos en el estadio Nemesio Diez.

El equipo de Antonio Mohamed consiguió rápidamente la ventaja en el marcador (10'), con un extraordinario remate de cabeza de Jesús Gallado, ante una mala salida de Carlos Moreno.

A los 15 minutos, Paulinho, quien ya es perseguido muy de cerca por el título de goleo, marcó el segundo tanto escarlata y llegó a 11 dianas en su cuenta personal.

Todo parecía indicar que los Diablos Rojos tendrían una noche tranquila; sin embargo, los dirigidos por Jaime Lozano eran conscientes de que no podían perder, si querían mantener vivas sus aspiraciones de clasificar a la Liguilla directa. Se pusieron las pilas y estuvieron a nada de lograr una impresionante remontada.

Enner Valencia fue el encargado de levantar de la lona al Pachuca con un doblete. Antes de que finalizara la primera mitad (45'), el ecuatoriano anotó su primer gol de la noche con un potente disparo desde las inmediaciones del área. Fantástica anotación.

El segundo, lo marcó desde los once pasos. El histórico atacante de La Tricolor convirtió (54') el penalti que se señaló por una falta sobre Luis Quiñones. Su anotación le dio mucha vida al Pachuca.

Desafortunadamente para la causa hidalguense, Alan Bautista recibió la tarjeta roja directa en el minuto 75 y dejó a los Tuzos con un jugador menos. Su expulsión cambió el rumbo final del partido.

El marcador no se volvió a mover y el Toluca y el Pachuca dividieron puntos en el inmueble mexiquense, que fue testigo de un espectáculo futbolístico.

El flamante campeón sigue en lo más alto de la clasificación con 33 puntos, uno por encima de los Tigres y del Cruz Azul.

Mientras que el equipo del Jimmy sigue de cerca a las Chivas, en la búsqueda de quedarse con el último boleto a la Liguilla directa.