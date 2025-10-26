Santos derrota al Querétaro y sueña con clasificar al Play-In del Apertura 2025

Las gratas sorpresas siempre se agradecen, sobre todo en un partido que enfrentó al decimoprimer y decimocuarto lugar de la tabla general.

Aunque el estadio Corona estuvo lejos tener un lleno total, Santos venció a Querétaro en la Jornada 15 del Apertura 2025 (3-1), en un partido que terminó por definirse por un riguroso penalti marcado por la oficial Katia Itzel García.

El reloj del juego marcaba el 68’, seis minutos después del descuento de Aldahir Pérez que metía a los Gallos Blancos en el partido tras verse abajo por dos goles en la primera mitad, cuando, luego de una prolongada revisión en el VAR, la juez determina que, “tras una zancadilla imprudente”, hubo falta sobre Ramiro Sordo, que Fran Villalba convertía desde los once pasos para sentenciar el encuentro, sin dejar esperanzas de remontada para los queretanos.

El resultado premió al conjunto lagunero que, desde el inicio del compromiso, se mostró propositivo, y con tantos de Jesús Ocejo (22’) y de Kevin Palacios (40’), salió victorioso de casa.

Luego de la pesadilla vivida el torneo pasado, donde sólo hicieron siete puntos, hay una luz al final del túnel que ilusiona a los aficionados de Torreón para disputar el Play-In del futbol mexicano.