Los Pumas de Efraín Juárez no pudieron pasar del empate (1-1) con el León y alargaron su racha negativa a siete partidos sin poder ganar. Siguen hundidos en la crisis de resultados.

Los del Pedregal necesitaban quedarse con la victoria y los tres puntos para seguir soñando con clasificar al Play-In, pero fracasaron en el intento y están cada vez más cerca de quedar eliminados del Apertura 2025.

Contra La Fiera, el equipo universitario rescató un punto en el último minuto, gracias a una anotación de José Juan Macías desde los once pasos, pero dicho punto le servirá de poco para sus aspiraciones de seguir con vida.

Ahora, el Club Universidad Nacional depende de un milagro para no sumar un nuevo fracaso.

A pesar de que los Pumas, prácticamente, no tienen opciones de avanzar a la siguiente fase, ya que no dependen de sí mismos, Efraín Juárez sorprendió con una polémica declaración al ser cuestionado sobre si se siente tranquilo por su continuidad como timonel auriazul.

“Esto no es presión, es un privilegio, presión es estar en Gaza y no saber si vas a vivir o morir, presión que no tengas trabajo y que llegues a tu casa y tengas que alimentar a tres niños y a tu mujer y no tengas que llevarles qué comer”, sentenció.

El joven director técnico señaló que se tiene “muy tranquilo” porque tiene la fortuna de dirigir al equipo que lo vio nacer y crecer como profesional.

“Creo que somos muchos los que hemos sentido la verdad presión de la vida. Yo soy un privilegiado de representar a esta institución, soy un privilegiado de estar en esta silla, que la adoro, estoy feliz y la disfruto”, añadió.

Respecto a las pocas posibilidades que tienen los Pumas de clasificar al Play-In, Efraín Juárez aseguró que seguirán luchando hasta la última jornada.

“Estamos vivos, vamos a pelear y, como hoy lo demostramos, estamos a muerte y vamos a ir partido tras partido. Estamos fuertes, con mucha energía, ilusión y mucha fe. A veces el futbol no te da lo que mereces, [pero] vamos a pelear hasta el final”, manifestó.

De igual forma, el entrenador auriazul reconoció que el León de Ignacio Ambriz fue un digno rival y resaltó que sus jugadores se levantaran e intentaran conseguir el triunfo, a pesar de que se vieron abajo en el marcador.

“Era un partido difícil e importante. Es un equipo que juega bien al futbol, [pero] hicimos un partido serio, sólido, tuvimos opciones de gol y [estoy] muy contento por la reacción de mi equipo porque no es fácil después de lo que no has pasado a lo largo del torneo y que el equipo siga combativo y que pelee hasta el final”, finalizó Efraín Juárez.