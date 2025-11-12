Sarah Luebbert lanza un fuerte mensaje, de cara al Clásico Nacional; reconoce que “son los más difíciles”

En América Femenil, el Clásico de México se vive distinto: impone porque la presión pesa aún más. “Son los más difíciles”, reconoció la centrocampista Sarah Luebbert, de cara al duelo de ida que jugarán en las semifinales del Apertura 2025.

Luebbert, quien en octubre regresó a las canchas después de sufrir una lesión que requirió intervención quirúrgica, aseveró que Chivas siempre será una rival que exija lo máximo de las Águilas: “Es muy complicado. Lo vimos en la temporada regular. Tenemos que ir muy enfocadas”, adelantó en conferencia de prensa.

“Si salimos y jugamos como hemos estado jugando toda la temporada, creo que vamos a estar bien. [...] Estamos orgullosas de lo que hemos hecho hasta ahora, pero aún tenemos que seguir en el proceso del día a día. Manejar la presión y jugar a nuestras fuerzas”, agregó la estadounidense.

Ésta será la quinta ocasión en que América y Chivas se enfrenten en una semifinal de la Liga MX Femenil. El partido de ida se jugará en la cancha del Estadio Akron, donde las azulcremas buscarán dar un golpe de autoridad en el hogar de su acérrima rival.

Conscientes de las palabras del estratega Antonio Contreras, quien en el pasado aseveró que la Ciudad de México es rojiblanca, Luebbert respondió con un mensaje para la afición americanista que reside en tierras jaliscienses: “Los escuchamos. Solo quiero que nuestro equipo salga con el corazón. [...] Creo que vamos a terminar el partido orgullosas de lo que hemos hecho”.

Y es que, pese a que la futbolista se perdió gran parte del torneo por la reparación de ligamentos a la que se sometió en junio, su reincorporación representó un impulso para las Águilas. Un ejemplo se dio en el pasado encuentro ante las Rayadas de Monterrey, donde asistió un gol de Scarlett Camberos que, al final, les permitió el boleto a las semifinales del certamen.

“Estos partidos siempre cargan mucha emoción, pasión y orgullo”, concluyó Sarah Luebbert.