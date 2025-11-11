Más Información

Mavericks despiden al gerente general Nico Harrison 9 meses después del criticado canje de Doncic

NFL: Antonio Brown se declara no culpable de intento de asesinato en Miami

Cristiano Ronaldo espera que su sexto Mundial a los 41 años sea 'definitivamente' el último

Mikel Arriola confirma que la Liga MX implementará el fuera de lugar semiautomático al estilo de la Premier League

Charlyn Corral deja en el aire seguir en la Liga MX y asegura que puede volver al extranjero

La se encuentra a días de estrenar un sistema que la pondrá a la vanguardia y a la par de las mejores ligas de Europa, al implementar durante la Liguilla del Apertura 2025 el fuera de lugar semiautomático.

Con el respaldo de la Federación Mexicana de Futbol y empresas tecnológicas, Mikel Arriola, presidente del organismo, confirmó que en pocos días se podrá contar con ese apoyo para los silbantes.

"Tenemos un par de semanas adicionales para terminar ya con nuestra inversión. Es una bastante alta, pero vale la pena para poder traer el mismo mecanismo tecnológico del fuera de lugar que tiene la Liga Premier", mencionó.

Arriola, quien presumió que la Liguilla de la Liga MX Femenil cuenta con VAR, añadió que el fuera de lugar semiautomático se quedará ya en todos los estadios.

"La instalación implica más de 30 cámaras por estadio. Llevamos trabajando en ello todos estos meses, pero esto ya se queda para siempre".

El dirigente aprovechó la oportunidad para hablar un poco sobre la Selección Mexicana y sus próximos partidos, reiterando que el Tricolor contará con los mejores rivales para la Copa del Mundo de 2026.

"Estamos preparando la gira de Javier Aguirre por Centroamérica. Sabemos que hay una eliminatoria vigente en Concacaf y estamos esperando esos resultados. México tendrá los mejores rivales para el siguiente año", finalizó.

