Comentarista estrella de Televisa anuncia su salida de la televisora previo a la Copa del Mundo de 2026

Los cambios en los medios de comunicación deportivos en México continúan en este 2025, año que ha visto a varias figuras del micrófono cambiar de empresa.

Lee también Guillermo Ochoa se alista para su sexta Copa del Mundo y presume su nuevo uniforme con la Selección Mexicana

Una de las que ha tenido mayor movimiento es Televisa, que hace unas horas sumó una nueva baja con miras a la Copa del Mundo de 2026.

Se trata de Alejandro Berry, conductor de varios espacios en TelevisaUnivision, quien luego de 15 años dio por terminada su etapa.

Lee también Julio César Chávez comparte que su hijo Omar está internado en una clínica por sus adicciones: "Se puso paranoico"

"Gracias a TelevisaUnivision por 15 años de carrera que me dejaron amistades y experiencias de por vida. Gracias a todos los que fueron parte de este viaje. Listo para lo que sigue… y viene pronto", escribió Berry, quien formó parte de transmisiones de la Liga MX y la Champions League para la audiencia en Estados Unidos.

Tras su anuncio, varios compañeros no dudaron en dejarle mensajes de respaldo y apoyo, entre ellos Mauricio Ymay y David Faitelson, quienes le desearon lo mejor en la próxima etapa en la televisión.