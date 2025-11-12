Comentarista estrella de Televisa anuncia su salida de la televisora previo a la Copa del Mundo de 2026

Más Información

Los cambios en los medios de comunicación deportivos en México continúan en este 2025, año que ha visto a varias figuras del micrófono cambiar de empresa.

Una de las que ha tenido mayor movimiento es Televisa, que hace unas horas sumó una nueva baja con miras a la Copa del Mundo de 2026.

Se trata de Alejandro Berry, conductor de varios espacios en TelevisaUnivision, quien luego de 15 años dio por terminada su etapa.

"Gracias a TelevisaUnivision por 15 años de carrera que me dejaron amistades y experiencias de por vida. Gracias a todos los que fueron parte de este viaje. Listo para lo que sigue… y viene pronto", escribió Berry, quien formó parte de transmisiones de la Liga MX y la Champions League para la audiencia en Estados Unidos.

Tras su anuncio, varios compañeros no dudaron en dejarle mensajes de respaldo y apoyo, entre ellos Mauricio Ymay y David Faitelson, quienes le desearon lo mejor en la próxima etapa en la televisión.

