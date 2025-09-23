Santiago Giménez termina con la sequía y anota su primer gol de la temporada con el Milan

La sequía ha terminado. El mexicano Santiago Giménez convirtió su primer gol de la temporada con el Milan, este día frente al Lecce en la Copa de Italia.

Después de cinco partidos en blanco, el goleador tricolor hizo su primer tanto al minuto 20 del encuentro en San Siro.

"El Bebote" entró al área chica para empujar un centro del italiano Davide Bartesaghi y abrir el marcador en el encuentro de la segunda ronda del torneo copero. El festejo fue efusividad total; la urgencia del gol aquejaba a Santi.

Su último gol oficial con los Rossoneros fue el 9 de mayo en la Serie A frente al Bologna. Desde entonces, sólo había colaborado con una asistencia (Bari) y un gol en la pretemporada (Leeds United).

Lee también Horario y canales para ver EN VIVO la Jornada 10 del Apertura 2025; HOY, martes 23 de septiembre

🔥🔥 ¡GOOOOOL SE SANTI GIMÉNEZ!

🔥🔥 ¡GOOOOOL SE SANTI GIMÉNEZ!



🇲🇽 Un delantero siempre debe estar atento y así lo hizo el mexicano. Rompe la sequía con el Milan. 🔴⚫#CoppaItalia pic.twitter.com/OsMZBN3R3a — FOX (@somos_FOX) September 23, 2025

Con la Selección Mexicana también convirtió en la pasada Fecha FIFA, en el empate (2-2) tricolor ante Corea del Sur; golazo en la recta final del encuentro, luego de entrar de cambio al minuto 69.

El siguiente compromiso del Milan será el domingo, también como locales frente al Napoli de la Serie A.

Lee también Messi le manda conmovedor mensaje a Dembélé tras ganar el Balón de Oro