El Chaco rompió el silencio sobre la situación de Santi Giménez con el Milan; ¿por qué no se fue?

Diablos Rojos vs Piratas: Horario y canales para ver EN VIVO el Juego 3 de la Final Zona Sur; HOY, martes 2 de septiembre

¿Guillermo Ochoa al Real Madrid? Esto fue lo que sucedió con el portero mexicano

Tinieblas Jr allana el camino para la tercera generación del personaje; alista su debut en CDMX

¿El Dr. Alfonso Morales era Tinieblas? El Hijo del Gigante Sabio revela el misterio

El inicio de la temporada ha estado lleno de rumores e incertidumbre para en el Milan. Su futuro parecía estar fuera del cuadro rossonero, pero al final se confirmó que seguirá esta temporada con el conjunto italiano.

De sonar para llegar a la Roma, Giménez decidió seguir con el Milan; sin embargo, no sólo fue decisión de él.

“No se da el cambio porque tanto el presidente, director deportivo, como el técnico, dijeron que no”, declaró en Fox Sports Christian Giménez, padre del joven delantero de la Selección Mexicana.

El Chaco, reveló también que hubo ofertas de otros países como Inglaterra, además de que “Johan (Vásquez) habló abiertamente con Santi” para convencerlo de ir al Genoa, “pero no”.

“Estuvo muy confuso todo. Había mucho murmullo hasta el sábado, cuando se trató el tema en una reunión. Se mencionó una opción de intercambio con la Roma, pero la postura de Santi fue clara: ‘me costó tanto llegar al Milan como para que me saquen de esta manera’. Hablaron y decidieron que continuara”, concluyó el padre de Santi.

Santiago Giménez llegó ayer a Oakland, donde se encuentra la Selección Mexicana para medirse a Japón, en actividad de la Fecha FIFA de septiembre, la antepenúltima del año.

