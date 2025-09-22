Messi le manda conmovedor mensaje a Dembélé tras ganar el Balón de Oro

Ousmane Dembélé se convirtió en el ganador del Balón de Oro 2025, imponiéndose a Lamine Yamal y a otros futbolistas más para ser reconocido como el mejor jugador del planeta, por lo que Lionel Messi le dedicó un mensaje tras recibir el galardón.

El jugador del PSG compartió una serie de imágenes en su cuenta de Instagram, en las que aparecía con el premio entregado por France Football, y donde recibió varias felicitaciones, una de ellas de su excompañero.

"Grande Ous!!! Felicidades me alegro mucho por vos. Te lo merecés", escribió el campeón del Mundo en 2022 con Argentina.

Dembélé fue muy sincero en su discurso tras recibir este codiciado galardón, dejando en claro que no era su objetivo principal, aunque aseguró que ganarlo fue algo "excepcional".

"He trabajado duro para el equipo, para poder ganar esta primera Liga de Campeones, la Liga y la Copa. Culminarlo con un trofeo individual es muy especial. Estoy muy feliz. Estoy convencido de que los trofeos colectivos han conducido a este".

El Mosquito también recordó su paso por el FC Barcelona, donde coincidió con Messi y otras grandes figuras de ese club. Dembélé confesó lo importante que resultó jugar en el club Blaugrana, el cual le ayudó para estar en el escenario recibiendo el Balón de Oro.

"He pasado siete años allí y he aprendido mucho junto a jugadores como Iniesta o Messi. Todo ese aprendizaje me conduce hasta aquí".