Emilio Azcárraga celebra el tricampeonato del América con anillo de lujo

Las Águilas del América lograron hace unos meses un hecho histórico en la Liga MX, al conseguir un tricampeonato bajo las órdenes de André Jardine.

El resultado del equipo azulcrema, que generó gran emoción en los aficionados, fue celebrado de gran manera por Emilio Azcárraga, dueño del equipo, quien recibió un anillo conmemorativo.

Mediante las redes sociales de Maestros Joyeros, marca encargada de realizar distintas piezas, se puede ver al también empresario recibir el anillo, entre cuyas características destacan los diamantes en el centro, que rodean el escudo del América.

Con una gran sonrisa, Azcárraga disfrutó del momento al lado de personas especiales, agradeciendo a los artistas por el trabajo realizado, en el que también se puede ver su imagen y los tres campeonatos alcanzados.

Durante la entrega, que de inmediato se volvió viral y recibió comentarios positivos y de agradecimiento de la fanaticada, el directivo fue acompañado por Igor Lichnovsky, jugador que fue pieza clave del equipo en los títulos ganados en el Apertura 2023, Clausura 2024 y Apertura 2024.

