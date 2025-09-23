Liga MX: Horario y canales para ver EN VIVO la Jornada 10 del Apertura 2025; HOY, martes 23 de septiembre

Este martes comienza la Jornada 10 del torneo Apertura 2025. Cuatro partidos inician esta fecha doble del futbol mexicano.

El encuentro Chivas vs Necaxa desde el estadio Akron, el más atractivo de esta noche. El regreso de Fernando Gago a Guadalajara, luego de su polémica salida del Rebaño, condimenta este enfrentamiento.

Otro de los "cuatro grandes" que entra en acción esta noche son los Pumas de Efraín Juárez. El Club Universidad Nacional visita el estadio Olímpico Benito Juárez para enfrentar a los Bravos.

Los Tuzos del Pachuca, que cayeron increíblemente en casa ante el Querétaro, visitan hoy al Puebla, el peor equipo en lo que va del Apertura 2025 de la Liga MX.

El cotejo que cierra la actividad de este martes será la visita del Mazatlán FC al León, ambos equipos en busca de meterse a los puestos de Play in.

Lee también Dagoberto Espinoza se despide del Apertura 2025 tras escalofriante lesión en el América vs Rayados

Horario y canales para ver el juegos de hoy, martes 23 de septiembre

Sólo un partido de este día va por televisión abierta. Te contamos los detalles sobre los encuentros de este martes.

Puebla vs Pachuca/19:00 horas/ Caliente TV y Tubi

Chivas vs Necaxa/ 19:07 horas/ Amazon Prime

FC Juárez vs Pumas/ 21:00 horas/ Azteca 7, Caliente TV y TubiC

León vs Mazatlán FC/ 21:05 horas/ Caliente TV y Tubi

También podrás seguir el minuto a minutos de todos los partidos, aquí en EL UNIVERSAL Deportes.

Lee también Atlético San Luis humilla al Santos Laguna con doblete de Joao Pedro y lo hunde más en su crisis

Querétaro le pega a Pachuca como visitante / Foto: Imago7

Así marcha la tabla de posiciones después de nueve jornadas