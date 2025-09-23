Más Información
Liga MX: Horario y canales para ver EN VIVO la Jornada 10 del Apertura 2025; HOY, martes 23 de septiembre
Los Pumas tienen un partido clave ante el FC Juárez en la lucha por los puestos del Play-In de la Liga MX
Este martes comienza la Jornada 10 del torneo Apertura 2025. Cuatro partidos inician esta fecha doble del futbol mexicano.
El encuentro Chivas vs Necaxa desde el estadio Akron, el más atractivo de esta noche. El regreso de Fernando Gago a Guadalajara, luego de su polémica salida del Rebaño, condimenta este enfrentamiento.
Otro de los "cuatro grandes" que entra en acción esta noche son los Pumas de Efraín Juárez. El Club Universidad Nacional visita el estadio Olímpico Benito Juárez para enfrentar a los Bravos.
Los Tuzos del Pachuca, que cayeron increíblemente en casa ante el Querétaro, visitan hoy al Puebla, el peor equipo en lo que va del Apertura 2025 de la Liga MX.
El cotejo que cierra la actividad de este martes será la visita del Mazatlán FC al León, ambos equipos en busca de meterse a los puestos de Play in.
Lee también Dagoberto Espinoza se despide del Apertura 2025 tras escalofriante lesión en el América vs Rayados
Horario y canales para ver el juegos de hoy, martes 23 de septiembre
Sólo un partido de este día va por televisión abierta. Te contamos los detalles sobre los encuentros de este martes.
- Puebla vs Pachuca/19:00 horas/ Caliente TV y Tubi
- Chivas vs Necaxa/ 19:07 horas/ Amazon Prime
- FC Juárez vs Pumas/ 21:00 horas/ Azteca 7, Caliente TV y TubiC
- León vs Mazatlán FC/ 21:05 horas/ Caliente TV y Tubi
También podrás seguir el minuto a minutos de todos los partidos, aquí en EL UNIVERSAL Deportes.
Lee también Atlético San Luis humilla al Santos Laguna con doblete de Joao Pedro y lo hunde más en su crisis
Así marcha la tabla de posiciones después de nueve jornadas
Después de nueve jornadas, Cruz Azul lidera el campeonato con 23 puntos. Rayados (22), Toluca (19) y América (18) lo siguen de cerca.