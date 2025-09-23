Más Información

Liga MX: Horario y canales para ver EN VIVO la Jornada 10 del Apertura 2025; HOY, martes 23 de septiembre

Chivas vs Necaxa: Horario y canales para ver EN VIVO la Liga MX; HOY, martes 23 de septiembre

Chivas, ganan o empiezan a despedirse del Apertura 2025

Los Pumas tienen un partido clave ante el FC Juárez en la lucha por los puestos del Play-In de la Liga MX

Andrea Becerra, feliz por el histórico oro del equipo femenil en Corea del Sur

Este martes comienza la Jornada 10 del torneo Apertura 2025. Cuatro partidos inician esta fecha doble del .

El encuentro Chivas vs Necaxa desde el estadio Akron, el más atractivo de esta noche. El regreso de Fernando Gago a Guadalajara, luego de su polémica salida del Rebaño, condimenta este enfrentamiento.

Otro de los "cuatro grandes" que entra en acción esta noche son los Pumas de Efraín Juárez. El Club Universidad Nacional visita el estadio Olímpico Benito Juárez para enfrentar a los Bravos.

Los Tuzos del Pachuca, que cayeron increíblemente en casa ante el Querétaro, visitan hoy al Puebla, el peor equipo en lo que va del Apertura 2025 de la Liga MX.

El cotejo que cierra la actividad de este martes será la visita del Mazatlán FC al León, ambos equipos en busca de meterse a los puestos de Play in.

Horario y canales para ver el juegos de hoy, martes 23 de septiembre

Sólo un partido de este día va por televisión abierta. Te contamos los detalles sobre los encuentros de este martes.

  • Puebla vs Pachuca/19:00 horas/ Caliente TV y Tubi
  • Chivas vs Necaxa/ 19:07 horas/ Amazon Prime
  • FC Juárez vs Pumas/ 21:00 horas/ Azteca 7, Caliente TV y TubiC
  • León vs Mazatlán FC/ 21:05 horas/ Caliente TV y Tubi

También podrás seguir el minuto a minutos de todos los partidos, aquí en EL UNIVERSAL Deportes.

Querétaro le pega a Pachuca como visitante / Foto: Imago7
Así marcha la tabla de posiciones después de nueve jornadas

Después de nueve jornadas, Cruz Azul lidera el campeonato con 23 puntos. Rayados (22), Toluca (19) y América (18) lo siguen de cerca.

