Chivas vs Necaxa: Horario y canales para ver EN VIVO la Liga MX; HOY, martes 23 de septiembre

El Apertura 2025 de la Liga MX comenzará esta noche la jornada 10, fecha doble que tendrá interesantes encuentros, como la visita del Necaxa a las Chivas del Guadalajara.

Luego de ser goleados (0-3) por el Toluca, el pasado sábado en el estadio Akron, el Rebaño deberá recomponer el camino frente a su afición y querrá hacerlo ante un viejo conocido.

El argentino Fernando Gago regresa a Guadalajara, luego de su polémica salida del Rebaño, pero lo hará como director técnico de los Rayos del Necaxa. Se espera un recibimiento hostil para el exentrenador de Boca Juniors.

Por su parte, el argentino Gabriel Milito debe mostrar regularidad al frente de las Chivas y sumar de a tres unidades para meterse a la zona de Play in; el equipo rojiblanco marcha en la posición 13 con ocho puntos.

Mientras que el cuadro de Aguascalientes está una posición arriba del Guadalajara por apenas un punto. Este duelo es clave para ambos equipos que buscan comenzar a merodear los puestos del nuevo repechaje.

¿Cuándo y dónde ver el Chivas vs Necaxa?

Las Chivas Rayadas del Guadalajara se enfrentan esta noche al Necaxa, en un encuentro de mucho morbo debido al regreso de Fernando Gago al estadio Akron. Te dejamos los detalles para ver el duelo.

Fecha: Martes 23 de septiembre

Horario: 19:07

Transmisión: Amazon Prime

