Matías Almeyda recuerda su era dorada en Chivas para motivar al Sevilla

Uno de los mejores momentos en la carrera como entrenador de Matías Almeyda lo vivió en México, país en el que, al mando de Chivas, pudo levantar cinco títulos: Liga MX, dos Copas MX, Supercopa MX y Concachampions.

La gran etapa del argentino, que le permitió tomar confianza y buscar el éxito en Europa, fue recordada por el estratega —ahora del Sevilla—, quien en conferencia de prensa habló de esa etapa de su vida, misma que buscará replicar en España.

Lee también Guillermo Ochoa es humillado al recibir escandalosa goleada en su debut con el AEL Limassol de Chipre

"Dios quiera que el proceso sea parecido, repetir lo de Chivas no es tan fácil… Chivas juega con puros jugadores mexicanos y nosotros llegamos en un momento muy parecido al que llegamos acá, con un equipo que estaba abajo, venía mal, que se hablaba que era el peor equipo de la historia. En dos años y medio terminó siendo uno de los mejores de la historia con los mismos jugadores, consiguiendo siete finales y ganando cinco", mencionó.

Matías, quien ha comenzado a recibir presión por algunos resultados con el club sevillano, pidió tiempo para su proyecto deportivo, esperando recuperar el camino en búsqueda del título.

Lee también Balón de Oro: David Faitelson demerita triunfo del francés Ousmane Dembelé

"Di un salto de calidad en mi carrera porque llegué (a Chivas) como un desconocido y fue bueno, pero fue trabajo, tiempo y un grupo de jugadores que entrené que daban todo, como lo están dando estos chicos (del Sevilla). Vamos en el proceso, necesito tiempo".