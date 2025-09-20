Chivas sufre humillante derrota en casa frente al Toluca; Alexis Vega brilla y anota

Más Información

Se acabó el encanto y las Chivas regresaron a su realidad. Después de ganar el, el Rebaño empató a media semana frente a Tigres y ayer fue humillado en casa por el campeón del futbol mexicano.

Toluca se metió al estadio Akron y con autoridad, sacó tres puntos después de golear (0-3) a los dirigidos por Gabriel Milito. Soberbia actuación de Alexis Vega.

Los ensordecedores abucheos que recibía el exrojiblanco no impidieron que brillara en la que fue su casa. Vega asistió en par de ocasiones y anotó el tercero de la aplastante victoria de los escarlatas.

Primero, Paulinho abrió el marcador al minuto 21. El atacante portugués aprovechó un error de Raúl Rangel para romper el cero en Guadalajara; cuatro minutos después, Jesús Gallardo remató de cabeza para ampliar la ventaja. Anteriormente, el lateral mexicano ya había advertido, pero el Tala tapó.

Al minuto 50, Fernando el Oso González se fue expulsado por una imprudente entrada sobre Alexis Vega. El panorama empeoró para el conjunto tapatío, que puso ímpetu, pero muy poca claridad.

El central uruguayo Bruno Méndez vio la tarjeta roja al minuto 70 por un reclamo al árbitro Marco Ortiz; por fortuna de los Diablos Rojos, no les afectó la baja de su zaguero.

Javier Hernández, quien ingresó para el segundo tiempo, no hizo nada y de un error de él se derivó la acción del tercer gol mexiquense. Alexis Vega quedó frente a Rangel y con la seguridad y calidad que carga en los últimos meses, definió para poner cifras definitivas.

Las Chivas regresaron a su realidad y el campeón, que está encendido, hiló su tercera victoria y saltó a los puestos importantes.

