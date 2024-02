Romario ningunea a Lionel Messi y Cristiano Ronaldo, asegurando que no lo superan en calidad

Romario, uno de los más icónicos jugadores de la Selección de Brasil, habló fuerte sobre las actuales estrellas del futbol al nivel mundial.

Asegurando que muy pocos elementos tienen su calidad, el campeón del mundo en Estados Unidos 1994 respondió una dinámica en redes sociales en la que dejó en clara su postura.

El exjugador del FC Barcelona, consideró que elementos como Neymar, Adriano, Bebeto, Rivaldo y Zico, Luis Suárez, Erling Haaland y Kylian Mbappé tienen cualidades inferiores a las suyas.

Además de comentar que Cristiano Ronaldo y Lionel Messi, estarían a la par del talento del también refrente del PSV.

Por último, Romario únicamente dejó a dos jugadores en la historia por encima de su figura, siendo Pelé y Diego Armando Maradona los elegidos.