Chicote Calderón: Agradezco a la afición que hoy no me abucheó y me aplaudió

Cristian "Chicote" Calderón llegó al América procedente del acérrimo rival, situación que lo tuvo bajo una constante crítica de la afición azulcrema, pero el ex de Chivas ha sabido manejar la situación.

Lee también Jorge Valdano afirma que Chivas tendrá mayor “protagonismo” con el Chicharito Hernández

Sabedor de la forma en la que llegó al campeón del futbol mexicano, el lateral mexicano ha podido cambiar los abucheos por aplausos. Al menos así pasó en el choque ante Rayados.

"Desde que llegué me he sentido bien, el grupo me ha recibido bien. Creo que es algo que necesitaba, algo que pedía tanto para mi familia como para mí. Me siento feliz, contento de estar acá y por poder jugar", declaró luego del empate ante Monterrey.

"No me queda más que agradecer a la afición y partierme el alma por los colores, dar mi mejor para versión para seguir aportando", agregó el canterano del Atlas.

En su debut en casa contra Querétaro, cada que el balón pasaba por sus pies recibía un estruendoso abucheo por parte de todo el Coloso de Santa Úrsula, situación que ha ido cambiando.

"Estaban en su derecho, pero trabajo para mejorar, quiero ser mejor jugador, mejor persona y obviamente trabajo para eso. Agradezco a la afición que hoy no me abucheó y mejor me aplaudió. Creo que ellos han visto el trabajo que he hecho y al final no me queda más que seguir trabajando para que sigan los aplausos y las alegrías para todos", concluyó el Chicote Calderón.