Cuando todo parecía indicar que sería una noche complicada para Rodrigo Pacheco, la motivación del público le dio el impulso que necesitaba para salir avante y tener una sólida presentación en “su” torneo.

El tenista mexicano número uno en la actualidad debutó, en singles, en el Cancun Country Open 2026 con una victoria (7-6 y 6-2) sobre el chileno Tomás Barrios Vera.

Ni la diferencia de 145 lugares en la Ranking de la ATP evitó que el yucateco se viniera abajo cuando comenzó perdiendo en el primer set.

Con mucha energía y agresividad, Rodri comenzó a ganar puntos y forzó el tie-break, donde se quedó con la primera magna gracias a un 7-5.

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Para el segundo set, Pacheco Méndez salió con la confianza a tope y la determinación de conseguir su clasificación a la segunda ronda del torneo ATP Challenger 125 a como diera lugar.

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Con cinco aces, el joven de 21 años dejó en claro sus ganas de terminar lo más pronto el partido.

En un punto de la segunda manga, incluso se llegó a poner 5-1, por lo que la victoria estaba bastante cerca. En dos ocasiones, le rompió el saque al chileno.

Sin embargo, un juego se lo entregó a su contrincante al cometer un par de errores no forzados.

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Fue ahí cuando el público presente en el Estadio Funo comenzó a alentar al jugador local para que su ánimo no decayera.

Con el impulso de la afición, Rodrigo Pacheco completó el juego, set y partido y obtuvo su boleto para la segunda ronda.

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Ahora, se viene la prueba de fuego para el tenista número en la actualidad. Rodri medirá su nivel con el mejor sembrado del Cancun Country Open.

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