Cancún.— El nombre de Jorge Luis Burruchaga siempre será recordado en la historia del futbol.

Hace 40 años, marcó el gol con el que Argentina venció (3-2) a Alemania Federal y conquistó su segunda Copa del Mundo, en la inolvidable edición celebrada en México.

Diego Armando Maradona era la principal figura y fue el artífice del logro de aquel equipo, pero —sin su anotación en el Estadio Azteca— quién sabe cuál habría sido el desenlace de aquel partido.

Cuatro décadas después de México 1986, su hijo, Román Andrés Burruchaga, busca escribir su propia historia y tener el mismo éxito en suelo tricolor, aunque en otro deporte.

Burru decidió no seguir los pasos de su padre, cambió el balón y los tachones por una pelota y una raqueta. En el tenis, encontró su verdadera pasión.

El actual número 61 en el ranking de la ATP afronta el Cancun Country Open 2026 con la ilusión de emular lo que su progenitor hizo en nuestro país: Ser campeón.

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Román, de 24 años de edad, se presenta como el segundo sembrado en el cuadro principal del torneo ATP Challenger 125, por lo que las expectativas de su participación son altas, ya que se espera que luche por quedarse con el título.

A lo largo de su trayectoria como profesional, Burruchaga ha conquistado cuatro títulos Challenger en singles (Piracicaba 2025, Buenos Aires 2025, Costa do Sauipe 2025 y Sao Paulo 2026), así como uno en dobles (Sevilla 2022); es decir, cuenta con bastante experiencia en estos torneos.

Por tercera ocasión en su carrera, Román Andrés Burruchaga visita nuestro país para competir por un trofeo y quiere que sea la mejor.

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En León (2023) y Cancún (2025) no alcanzó su objetivo, pero sueña con que la tercera sea la vencida.

El Cancun Country Open 2026 es su oportunidad de repetir la hazaña que alcanzó su padre hace 40 años.

Su apellido ya es recordado en México, pero el joven tenista argentino quiere que escribir su propia historia. El éxito forma parte de su ADN.

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