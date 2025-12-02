Más Información
Robert Lewandowski falla penalti "a lo Chicharito"; el delantero del Barcelona erró de manera increíble contra el Atleti
Álvaro Fidalgo rompe el silencio tras la eliminación del América: Volverá el club más grande de México
Pumas presenta a Antonio Sancho como nuevo vicepresidente deportivo en sustitución de Miguel Mejía Barón
Barcelona vs Atlético de Madrid: Horario y canales para ver EN VIVO LaLiga española, HOY, martes 2 de diciembre
Como si se tratara de un déjà vu, Robert Lewandowski falló un penalti ante el Atlético de Madrid y lo hizo tal y como lo erró Javier “Chicharito” Hernández, el pasado domingo ante Cruz Azul.
El atacante polaco del Barcelona mandó su disparo por arriba del arco de Jan Oblak. El meta esloveno se lanzó a un costado del disparo de Lewandowski, pero el delantero culé falló.
Barcelona y Atlético de Madrid se fueron empatados al descanso (1-1), después de que Baena adelantara al conjunto rojiblanco a los 14 minutos y Raphinha igualara el marcador para los azulgranas en el 26.
Lee también Ya hay fecha y horario para el México vs Portugal en el Estadio Azteca; el Tricolor también enfrentará a Bélgica
El Barça, superior en la primera mitad, pudo adelantarse en el minuto 36, en un penalti por un claro derribo dentro del área de Barrios a Dani Olmo y que Lewandowski lanzó por arriba.
El domingo, Javier Hernández, delantero de las Chivas, ejecutó de la misma manera el penalti que pudo significar la victoria en los Cuartos de Final del Apertura 2025 de la Liga MX, frente al Cruz Azul.
Lee también Rafaela Pimenta revela por qué no hay tantos jugadores mexicanos en Europa
Noticias según tus intereses
[Publicidad]