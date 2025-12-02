Robert Lewandowski falla penalti "a lo Chicharito"; el delantero del Barcelona erró de manera increíble contra el Atleti

Como si se tratara de un déjà vu, Robert Lewandowski falló un penalti ante el Atlético de Madrid y lo hizo tal y como lo erró Javier “Chicharito” Hernández, el pasado domingo ante Cruz Azul.

El atacante polaco del Barcelona mandó su disparo por arriba del arco de Jan Oblak. El meta esloveno se lanzó a un costado del disparo de Lewandowski, pero el delantero culé falló.

Barcelona y Atlético de Madrid se fueron empatados al descanso (1-1), después de que Baena adelantara al conjunto rojiblanco a los 14 minutos y Raphinha igualara el marcador para los azulgranas en el 26.

Minuto 85 en 4tos de Final, partido 2-2 y Chivas tiene el penal para meterse en semifinales.



El Barça, superior en la primera mitad, pudo adelantarse en el minuto 36, en un penalti por un claro derribo dentro del área de Barrios a Dani Olmo y que Lewandowski lanzó por arriba.

El domingo, Javier Hernández, delantero de las Chivas, ejecutó de la misma manera el penalti que pudo significar la victoria en los Cuartos de Final del Apertura 2025 de la Liga MX, frente al Cruz Azul.

