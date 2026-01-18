Resultado: Efraín Juárez y Pumas continúan invictos, tras empate con León

Invictos, pero a qué costo. Pumas rescató el empate 1-1 ante León para así continuar sin conocer la derrota en este Clausura 2026, pero dejando un mar de dudas tras cada duelo.

Previo al arranque del partido, Nathan Silva y Ruvalcaba recibieron un reconocimiento por sus 100 juegos con Pumas, mientras eran aplaudidos por la afición auriazul.

León estaba acechando a Pumas con sus constantes intentos de generar peligro y la primera se presentó al minuto 8. Salvador Reyes desbordó por izquierda ganándole a Jesús Rivas, sacó un centro venenoso que fue desviado por la defensa auriazul, provocando una reacción felina por parte de Navas para darle un tiro de esquina a la Fiera.

Acto seguido, cayó el gol rival. Moreno mandó un gran centro a primer poste, donde Díber Cambindo superó a sus marcadores y cabeceó el esférico hasta el segundo poste, dejando sin posibilidades a Keylor Navas que solamente observó como el balón mecía su red.

César Garza buscó despertar a Pumas con un disparo desde fuera del área, el intento del refuerzo universitario terminó yéndose por encima del arco rival.

La primera parte se diluía y Efraín Juárez no encontraba cómo ajustar sobre la marcha para fabricar peligro. Al minuto 37, Vite encontró a Carrasquilla dentro del área, el panameño impactó el balón de primera y el disparo se fue rozando el poste derecho de García, que hizo ahogar el grito de gol a la afición.

León le puso final al primer tiempo con un peligroso centro de Iván Moreno que no encontró destinatario, pero causó nerviosismo en el área de Navas.

Juninho Vieira en festejo de gol, durante la Jornada 3 del Clausura 2026 - Foto: Imago7

Para no perder el hilo de la primera parte, Ismael Díaz fabricó la primera de peligro para León, encontrándose con Navas en el arco.

Keylor Navas se alzó como la gran figura de Pumas en los segundos 45 minutos, registrando atajadas claves para evitar la caída de su arco.

Cada intento de los Esmeraldas para aumentar su ventaja era denegado por el arquero tico, quien era vitoreado por la afición universitaria.

Los cambios de Efraín Juárez tuvieron efecto al minuto 75 cuando Medina encontró con un gran centro a Juninho, que con un certero remate de cabeza abrió su cuenta goleadora con Pumas.

Juan Pablo Domínguez estuvo cerca de borrarle la sonrisa a la afición con una gran jugada individual que terminó mandando por un costado del arco de Navas.

De esta forma, Pumas llega a cinco unidades en el torneo; mientras que León acumula cuatro puntos.