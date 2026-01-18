Pumas se lleva los mejores MEMES, tras empatar con León; así tundieron a los dirigidos por Efraín Juárez

Un solitario gol de Juninho Vieira salvó a Pumas de caer en el Estadio Olímpico Universitario. En medio de los abucheos por parte de la afición auriazul, la escuadra universitaria conservó su carácter invicto, después de empatar (1-1) con “La Fiera” de León.

Pese a que Pumas no ha conocido la derrota en lo que va del torneo, las dudas crecen. Más aún contra el estratega mexicano, Efraín Juárez, por lo que la respuesta en redes sociales no se hizo esperar.

A lo largo del partido, correspondiente a la tercera fecha del Clausura 2026, los aficionados del equipo capitalino mostraron su molestia con burlas de todo tipo.

En la próxima fecha del torneo, Pumas recibirá a Santos Laguna en Ciudad Universitaria. Mientras que, por su parte, León se enfrentará a los subcampeones Tigres en la cancha del Nou Camp.

Así se dio la respuesta en redes sociales, tras el empate de Pumas y León en el Estadio Olímpico Universitario

Jajaja que pasó pumecos!? No ganan en su cancha nadita! 😅😅😅😅 jajajaja! pic.twitter.com/o0EiIoSRlm — Ivan Martinez (@ivan_ledesma) January 18, 2026

El invicto de Pumas pic.twitter.com/ClB1kwbLlq — Momentos Sublimes de Pumas (@MexicoUd) January 18, 2026

Aca viendo el León vs Pumas pic.twitter.com/o0R11ZSnnq — Fran (@fideismo11) January 18, 2026

Tablas entre Pumas y León. pic.twitter.com/UqO1PcWMID — futbol mx paint (@futbolmxpaint) January 18, 2026