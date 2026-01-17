Chivas colecciona los mejores MEMES tras su tercera victoria consecutiva

Más Información
Increíble sábado para las Chivas que lograron su tercera victoria consecutiva en el Clausura 2026, tras haber derrotado 2-1 a los Gallos Blancos del Querétaro y así permanecer invicto en lo que va de la temporada.
Ya con nueve puntos de nueve posibles, el equipo de Gabriel Milito se coloca en lo más alto de la clasificación, un motivo más para la afición rojiblanca para festejar y compartir sus mejores memes en redes sociales.
El Rebaño mostró una gran cara este fin de semana en su partido frente los Gallos. Armando González se encargó de abrir el camino para su equipo, tras rematar de cabeza un gran centro de Daniel Aguirre que hizo una espectacular jugada individual.
Para el minuto 61, Roberto Alvarado aumentó la ventaja del equipo rojiblanco al empujar el centro de Richard Ledezma. Parecía que sumarían una nueva valla invicta, pero un error del Tala Rangel le dio el descuento al equipo rival.
Luego de estos 90 minutos y una victoria más, los aficionados del Guadalajara se encargaron de inundar las redes sociales con sus mejores memes para festejar.
Los mejores MEMES del Chivas vs Querétaro
