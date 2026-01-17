Chivas colecciona los mejores MEMES tras su tercera victoria consecutiva

Increíble sábado para las Chivas que lograron su tercera victoria consecutiva en el Clausura 2026, tras haber derrotado 2-1 a los Gallos Blancos del Querétaro y así permanecer invicto en lo que va de la temporada.

Ya con nueve puntos de nueve posibles, el equipo de Gabriel Milito se coloca en lo más alto de la clasificación, un motivo más para la afición rojiblanca para festejar y compartir sus mejores memes en redes sociales.

El Rebaño mostró una gran cara este fin de semana en su partido frente los Gallos. Armando González se encargó de abrir el camino para su equipo, tras rematar de cabeza un gran centro de Daniel Aguirre que hizo una espectacular jugada individual.

Para el minuto 61, Roberto Alvarado aumentó la ventaja del equipo rojiblanco al empujar el centro de Richard Ledezma. Parecía que sumarían una nueva valla invicta, pero un error del Tala Rangel le dio el descuento al equipo rival.

Luego de estos 90 minutos y una victoria más, los aficionados del Guadalajara se encargaron de inundar las redes sociales con sus mejores memes para festejar.

Los mejores MEMES del Chivas vs Querétaro

La vida desde que llegó Gabi Milito a Guadalajara. pic.twitter.com/uxwmmuoLdi — igna (@Quersha_) January 18, 2026

Superlíderes invictos ✅

El otaku será bicampeón de goleo✅

Daniel Aguirre jugador caro (y prieto) ✅

El Piojo retomó su nivel ✅

Regreso Campillo✅

Fernando Beltrán es un pendejo✅

pic.twitter.com/KcsyMB5Voy — GONZALO (@groseritx) January 18, 2026

GANÓ EL EQUIPO MAS MEXICANO DE ESTE PERRO PAIS.



Y AHORA TOCA SALVAR A LA SELECCIÓN. pic.twitter.com/AyN98NNIAz — Sergio 🇫🇷 (@Seergiot3ck) January 18, 2026

El centro de Daniel Aguirre, es dios



pic.twitter.com/sHrdHj5ZNN — Mike (@TheMikeZE) January 17, 2026

El putisimo Daniel Aguirre desde que su director técnico no se fija en su aspecto físico y lo deja jugar:

pic.twitter.com/LBmZA3ruUU — Cruzaro Azulello (@CAzulello) January 17, 2026

El putísimo Daniel Aguirre cuando se tira al ataquepic.twitter.com/mOZD9cnADg — Sergio 🇫🇷 (@Seergiot3ck) January 17, 2026

🚨 TOLUCA DEJÓ PUNTOS EN EL VOLCÁN Y OFICIALMENTE CHIVAS ES LÍDER GENERAL EN SOLITARIOpic.twitter.com/mSyWqokVp6 https://t.co/LclkaeRYds — Sergio 🇫🇷 (@Seergiot3ck) January 18, 2026

Yo mañana en el jale creyéndome la Hormiga González:pic.twitter.com/K5BDdexp7h https://t.co/p9MillD8PV — Sergio 🇫🇷 (@Seergiot3ck) January 18, 2026

*Chivas es líder*



El tío que no ve fútbol hace 20 años: pic.twitter.com/B16lpmdaNX — Martinalgui (@MartinoliCuri) January 18, 2026

LA HORMIGA GONZÁLEZ, no es el mejor delantero de la liga, no es el que tiene la mejor técnica, pero siempre está donde llega el balón, le veo cosas de Javier Hernández 2008-2009, el goleador de las Chivas pic.twitter.com/miGoppTsdE — Lic Pendejadas (@tuiteotonterias) January 17, 2026

El Tala después de que todos ya lo ponían como titular en la selección:pic.twitter.com/GLq0NBnfFk — Sergio 🇫🇷 (@Seergiot3ck) January 18, 2026

El Tala se acordó que es humano pic.twitter.com/6dITmVunxG — Fidel Cenation (@Fidelsnap) January 18, 2026