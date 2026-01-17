Paradela rescata a Cruz Azul de hacer el ridículo frente Puebla

Sufrieron, pero ganaron. Paradela salió al rescate para Cruz Azul con un agónico gol frente al Puebla para así sumar su segundo triunfo en el Clausura 2026.

La primera acción de peligro en este encuentro no fue una llegada, fue la entrada de Fernando Monárrez sobre Erik Lira, la cual terminó en tarjeta roja para el jugador de La Franja en el minuto 11. En primera instancia, el árbitro le mostró la amarilla, pero una revisión en el VAR cambió la decisión del central.

El partido no tenía muchas emociones y eso se veía en las gradas del Estadio Cuauhtémoc, las cuales no estuvieron tan concurridas, aunque sí había una división entre los aficionados de Cruz Azul y del Puebla que se enfocaban en animar a su equipo de manera tímida.

Una de las opciones de mayor peligro para La Máquina llegó al minuto 24, cuando el Toro Fernández remató de cabeza y exigió a Ricardo Rodríguez a lucirse con una gran atajada.

Para el 28', Paradela probó desde fuera del área y, de nueva cuenta, Rodríguez evitó la caída de su marco.

Pese a permanecer con un hombre más durante todo el partido, el cuadro de Nicolás Larcamón no encontraba cómo penetrar a la defensa poblana que se compactó tras la expulsión de su futbolista.

En la segunda mitad el partido seguía los mismos pasos de la primera parte. Cruz Azul seguía dominando en todos los aspectos y ni así podían romper el 0-0 en el marcador.

Luego de un sinfín de oportunidades, La Máquina consiguió abrir el electrónico con la anotación de Paradela, quien aprovechó los rebotes en el área poblana y mandó a guardar el esférico al minuto 77.

Al minuto 90+4, el silbante señaló penalti para Puebla por una supuesta patada de Piovi sobre Navarro. Parecía que el silbante central mantendría esta decisión, pero al acudir al VAR decidió que no era así y echó para atrás su decisión.