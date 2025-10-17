Puebla "resucita" y derrota a los Xolos de Tijuana; consigue su segunda victoria en el Apertura 2025

"La Franja" de Puebla despertó. Pese a que los dirigidos por Hernán Cristante llegaron sin esperanzas al Estadio Cuauhtémoc, se las ingeniaron para resucitar desde lo más profundo de la tabla: contra todo pronóstico, derrotaron (4-3) a los "Xolos" de Tijuana. Una victoria que se dio hasta los últimos minutos del partido.

Pese a que, en un inicio, "La Franja" falló un penal que dejó entrever la realidad del plantel, la escuadra poblana se las ingenió para dar un sorpresivo golpe.

Corría el minuto cincuenta y uno del compromiso cuando Kevin Castañeda cobró la pena máxima. Definió desde los once pasos y abrió el marcador en favor de los "Xolos", quienes estallaron en un efusivo festejo; incluido Gilberto Mora, en su regreso después de caer con la Selección Mexicana en el Mundial Sub-20.

A partir de ese momento, se desató una lluvia de goles por parte de ambas escuadras. Ocho minutos después de anotar el penal, Castañeda firmó un doblete dentro del área.

Sin embargo, Puebla respondió con un gol de Ricardo Marín; seguido de un tanto de Álvaro de la Rosa.

Los "Xolos" no cedieron, por lo que le propinaron una anotación más a "La Franja", obra de Mourad Daoudi.

