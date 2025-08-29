Rayados de Monterrey se imponen ante Puebla; Sergio Canales se roba la noche y firma un hat-trick

Sergio Canales se adueñó del Estadio Cuauhtémoc. El futbolista español no solamente rescató el empate que, momentos después, se convirtió en una goleada a la "Franja" de Puebla, sino que también firmó tres goles que le dieron la victoria (2-4) a los "Rayados" de Monterrey.

Si bien la escuadra poblana les metió un susto en el minuto treinta, gracias a una anotación de Ricardo Marín Sánchez, Canales definió desde los once pasos, rescatando el empate ante su rival.

El paso firme del futbolista español no terminó ahí. Después de que Lucas Ocampos adelantara a los "Rayados", Sergio Canales reapareció en el 63´ y 67, momento en el que firmó un hat-trick.

Y aunque "La Franja" consiguió un segundo gol, obra de Carlos Baltazar, no fue suficiente para superar a los regiomontanos.

Así terminó en encuentro del primero contra el último del torneo. Los líderes del Apertura 2025 verán nuevamente acción en la octava fecha del actual certamen, donde se encontrarán a los "Gallos Blancos" de Querétaro, mientras que Puebla jugará contra los "Diablos Rojos" de Toluca.

