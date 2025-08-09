MXM
VIDEOS
PODCAST
NEWSLETTERS
JUEGOS
×
Secciones
El Universal
Nuestros Sitios
Multimedia
Servicios
Club El Universal
Experiencias El Universal
Aviso Oportuno
Obituarios
Mazatlán deja escapar el triunfo frente Xolos; Castañeda empató al minuto 90
Los Cañoneros estuvieron cerca de sellar la victoria, pero un penalti en los suspiros finales les borró la sonrisa
Universal Deportes
| 09/08/2025 |
23:15 |
Actualizada
09/08/2025 23:15
Alberto Vargas Valdivia
Ver perfil
Más Información
Memo Ochoa apunta para regresar a España; ofreció sus servicios a un equipo de Segunda División
Liga MX: Mazatlán vs Xolos de Tijuana - EN VIVO - Jornada 4 - Apertura 2025
Pachuca le pasa por encima al Atlas de visita; sigue imparable y conserva el superliderato del Apertura 2025
América sufre para derrotar al Querétaro; mantiene el invicto en el Apertura 2025 a pesar de la tormenta
Noticias según tus intereses
TEMAS RELACIONADOS
Liga MX
Mazatlán
tijuana
Comentarios