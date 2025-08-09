Guillermo Ochoa continúa en la búsqueda de un club para mantenerse activo y con la esperanza de ser contemplado por Javier Aguirre para llegar a la Selección Mexicana, y competir por un lugar rumbo al Mundial de 2026, por lo que ha ofrecido sus servicios en España.

El último equipo del guardameta mexicano fue el AVS de Portugal, donde comenzó siendo el portero titular, pero comenzó a alternar su puesto e incluso terminó siendo banca.

Ochoa formó parte de la Selección Mexicana que conquistó la Copa Oro en este verano. El canterano americanista no disputó ni un solo minuto durante el torneo de la Concacaf, ya que perdió la carrera frente Ángel Malagón.

A sus 40 años, el histórico portero mexicano apunta a estar en su sexto Mundial, razón por la que está buscando un equipo para seguir en la competencia por el arco tricolor, donde está peleando con Ángel Malagón y Raúl Rangel.

¿A qué equipo podría llegar Memo Ochoa?

De acuerdo con "El Periódico de Aragón" de España, el portero mexicano habría ofrecido sus servicios al Real Zaragoza, equipo que milita en la Segunda División, con el objetivo de tener actividad y seguir en la mira del Vasco Aguirre para un posible llamado.

Este mismo medio recalcó que el club español no ha respondido al ofrecimiento, por lo que existe la posibilidad de ver al mexicano como arquero del club, aunque las probabilidades están 50/50.

Ochoa tiene la ventaja de contar con pasaporte europeo, lo que significa que no ocupa plaza de extranjero, un incentivo más para que los españoles mediten esta decisión; no obstante, su edad puede jugarle en contra.

Memo va contrarreloj para poder encontrar cabida en algún club, ya que el periodo de transferencias está cerca de terminar, y si llega a quedarse sin club podría poner en riesgo su oportunidad de estar en la próxima Copa del Mundo.