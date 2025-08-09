Edson Álvarez ha estado vinculado a un par de rumores sobre su salida del West Ham, versión que toma más fuerzas por haberse quedado en la banca en el último juego de preparación del cuadro inglés frente al Lille de Francia

El mexicano parece no ser del agrado de Graham Potter, actual entrenador de los Hammers, pues desde su llegada en Enero del presente año, el mediocampista mexicano comenzó a ser relegado al banquillo, y todo indica que esta temporada sucederá lo mismo.

En el partido frente al Lille, el West Ham empató 1-1 en el estadio Olímpico de Londres, pero vencieron 5-4 a los franceses desde el manchón para así cerrar de gran manera su pretemporada.

Fülle with his third in three 👊 pic.twitter.com/ShHUxSllOt — West Ham United (@WestHam) August 9, 2025

Esta ausencia se suma a la del partido amistoso pasado, donde los ingleses se midieron ante el Bournemouth, lo que alimenta aún más la posibilidad de que no es uno de los favoritos de su técnico.

Para esta temporada, Edson y los Hammers anunciaron que el mexicano portará el mítico número '4', dejando atrás el '19' que estuvo utilizando desde su llegada al cuadro londinense.

El canterano del América ha estado vinculado con un posible traspaso al Mónaco de Francia, y también al Borussia Dortmund de Alemania, pero parece que el club inglés no ha recibido una oferta formal por el capitán de la Selección Mexicana.

¿Cuándo debuta el West Ham en la Premier League?

La temporada 2025 de la Premier League dará inicio cuando el Liverpool, actual campeón del futbol inglés, reciba al Bournemouth este viernes 15 de agosto.

Edson Álvarez y el West Ham harán su presentación en la campaña cuando visiten al recién ascendido Sunderland, el próximo sábado 16 en punto de las 8:00 horas del centro de México.