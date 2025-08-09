Los Diablos Rojos del México vencieron 13-3 a los Leones de Yucatán en el primer juego de Playoffs en la Zona Sur. Tras la suspensión del juego por casi dos horas, a causa de la tormenta eléctrica que azotó a la Ciudad de México, los Pingos sentenciaron el duelo con un escandaloso rally.

El encuentro, que duró casi cinco horas debido a la pausa por lluvia en la parte alta del octavo inning, empezó con los melenudos arriba en el marcador con dos carreras anotadas en el primer episodio. La ofensiva yucateca castigó la serpentina de Brooks Hall, quien a la postre se hizo con la victoria monticular.

La respuesta escarlata llegó en la parte baja de la cuarta entrada con un rally de cuatro carreras que puso a los Pingos con una ventaja que no soltarían más. Un cuadrangular en solitario de Juan Carlos Gamboa ponía arriba a los capitalinos 5-2.

Para la parte alta del octavo episodio, la fuerte lluvia que cayó sobre la Ciudad de México obligo a los umpires a suspender el encuentro luego de que Leones había respondió con un sencillo de Henry Ramos que mantenía vivas las esperanzas melenudas. Tras casi dos horas de espera, las acciones se reanudaron en el estadio Alfredo Harp Helú y la ofensiva escarlata colocó una enorme estocada final en la ilusión de los Leones.

Un rally de ocho carreras acabó con cualquier posibilidad de remontada por parte de la novena visitante. Con un cero colgado en la novena entrada, cortesía del japonés Tomohiro Anraku, los Pingos sellaron su primera victoria de la Postemporada 2025.