MLB: Jen Pawol hace historia al convertirse en la primera mujer umpire en Grandes Ligas; su gorra fue donada a Cooperstown

El Truist Park de Atlanta fue testigo de un acontecimiento histórico en las Grandes Ligas de beisbol. Jen Pawol se convirtió en la primera mujer en fungir como umpire en un juego oficial de Major League Baseball (MLB).

Pawol, quien era maestra de artes previo a inmiscuirse en el mundo del beisbol, trabajó en la primera base en su debut como umpire de Las Mayores en el primer juego de la doble cartelera entre los Braves de Atlanta y los Marlins de Miami que terminó 7-1 en favor del conjunto local.

La oriunda del West Milford, New Jersey trabajó en cerca de mil 200 juegos de Ligas Menores previo a su debut en MLB. Pawol trabajó en juegos de Spring Traning en 2024 y 2025 y su promoción a Grandes Ligas se dio a conocer esta semana.

Pawol emocionó a los presentes con la seguridad que cantaba las jugadas en la primera almohadilla. En medio del partido las pantallas y sonido local del estadio de los Braves informaron al público del acontecimiento que estaba sucediendo en el diamante y la umpire se llevó las palmas de un público que reconocía su esfuerzo y dedicación por el rey de los deportes. “Me siento como una batería completamente cargada, lista para funcionar”, habría mencionado previo a su debut como umpire en MLB.

Actuación que será inmortalizada

La gorra con la que trabajó Jen Pawol en el primer juego de la doble cartelera entre Braves y Marlins fue donada al Salón de la Fama del Beisbol, ubicado en Cooperstown, New York. Su participación continuó en el segundo juego del sábado, ahora en la tercera base y estará detrás del plato el domingo en un acontecimiento por demás histórico.

“Este momento refleja el trabajo duro de Jen, su dedicación y su amor por el deporte”, mencionó el comisionado de las Grandes Ligas de beisbol, Robert Manfred.