Piloto de Nascar sufre grave accidente en festejo de su victoria; fue llevado de emergencia al hospital

Lo que debía ser todo alegría y celebración terminó en tragedia en la Nascar Xfinity Series. Este sábado se llevó a cabo la carrera en Victory Lane, donde el piloto de 19 años, Connor Zilisch, dominó de principio a fin.

No obstante, un accidente silenció la pista del Watkins Glen International, ya que durante el festejo del piloto revelación de la temporada, sufrió un aparatoso accidente que lo llevó de emergencia al hospital.

¿Qué le pasó a Connor Zilisch?

Connor Zilisch demostró su dominio en la pista durante la competencia en Watkins Glen International. El joven de 19 años vio la bandera a cuadros, la sexta en lo que va de la temporada 2025 en Nascar Xfinity Series.

Luego de una intensa pelea con Shane Van Gisbergen, el conductor del Chevrolet número 88 de JR Motorsports, quien lideró 60 de las 82 vueltas, logró imponer sus condiciones y se quedó una importante victoria que ameritaba festejar a lo grande.

Y así ocurrió. Una vez que llevó su auto a le ceremonia de premiación, Zilisch quiso festejar en lo alto de éste, incluso miembros de su equipo lo aminaron a que lo hiciera y les hizo caso.

En un momento, Connor perdió equilibro e impactó de cabeza con el asfalto, quedándose tendido y aparentemente inconsciente. De inmediato las sonrisas se cambiaron por caras de preocupación y corrieron a asistir al joven piloto.

Connor Zilisch, quien se dice que podría ocupar el lugar que dejara vacante el próximo año Daniel Suárez en Trackhouse Racing en Nascar Cup Series, de inmediato fue trasladado a un hospital cercano.

Se sabe que ya en la ambulancia el piloto reaccionó e incluso estuvo charlando con personas que lo acompañaron. Hasta el momento no hay un comunicado oficial de su estado de salud, pero el conductor de 19 lanzó una publicación en X (antes Twitter).

“Gracias a todos por comunicarse hoy. Salí del hospital y ya estoy mejorando. Por suerte, las tomografías computarizadas de mi cabeza salieron bien; solo tengo una clavícula rota. Agradezco a todos los médicos por su rápida atención y que no haya sido peor”, publicó Zilisch.