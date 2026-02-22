Raúl Rodríguez visualiza un buen futuro para la marcha mexicana

La marcha mexicana atraviesa un momento que invita al optimismo. Así lo ve Raúl González Rodríguez, doble medallista olímpico en marcha en Los Ángeles 1984, plata en 20 kilómetros y oro en 50, quien este domingo tomó la palabra tras el Tour Continental de Marcha 2026, celebrado en la Ciudad de México por primera vez en más de dos décadas.

Desde Paseo de la Reforma, el exatleta hizo un repaso de la historia reciente de la disciplina. Recordó que después de la época dorada que colocó a México como referencia mundial, la marcha vivió un largo periodo de crisis. “Se nos vino abajo la misma marcha, ya no tuvimos los resultados de antes y esa época gloria se fue quedando lejos”, confesó en la ceremonia de premiación.

Y tiene razón, luego del periodo de 1968 al 2000, donde se consiguieron nueve preseas en este rubro, tuvieron que pasar 16 años para que Guadalupe González, en Rio, volviera a ganar una medalla (plata en 20 km) para México.

“Se viene un futuro alentador para la marcha mexicana” 🏃🏻‍♀️‍➡️🇲🇽



Las palabras de Raúl González, medallista de Oro y Plata en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 1984. 🥇 pic.twitter.com/1enrgR6VQS — Universal Deportes (@UnivDeportes) February 22, 2026

Sin embargo, el histórico marchista considera que ese bache empieza a quedar atrás. Ya que esta edición en la CDMX representa mucho más que una competencia, es una manera de renacer. “Hoy es un punto de partida muy importante. La marcha mexicana tiene resiliencia y está regresando al mejor escenario del mundo”, afirmó.

Finalmente, se tomó un tiempo para recordar sus épocas de atleta: “Regresar aquí me da muchísima alegría”, dijo, al hacer memoria de que en ese mismo circuito se vivieron selectivos olímpicos y momentos decisivos para el atletismo mexicano.