Jasiel Martínez y Valeria Gómez conquistan el 21K Tarahumara–The Home Depot

La décimo tercera edición del 21K Tarahumara–The Home Depot by Brooks se convirtió en una auténtica fiesta deportiva que reafirmó su lugar como uno de los medios maratones más emblemáticos del norte del país.

Con una organización impecable y un ambiente vibrante, la competencia reunió a corredores de distintas regiones del país, todos con el mismo objetivo: conquistar cada kilómetro y apoyar a 800 chicos de la comunidad rarámuri con becas para continuar sus estudios.

Con los primeros rayos de sol que iluminaron el Cerro de la Silla, el Parque Fundidora se transformó en un punto de encuentro donde miles de atletas iniciaron su recorrido.

El frío matutino no fue obstáculo para quienes se prepararon durante semanas y meses con dedicación. Cada paso estuvo acompañado por la motivación de familiares y amigos, quienes alentaron desde las vallas y transmitieron la fuerza necesaria para mantener el ritmo hasta la meta.

Luego de poco más de una hora de esfuerzo, la prueba —también impulsada por la Fundación Tarahumara José A. Llaguno— coronó como gran ganador a Jasiel Martínez, quien con un tiempo destacado se quedó con el primer lugar, seguido por Daniel Chaparro y Rogelio Santiago.

En la categoría femenil, la triunfadora fue Valeria Gómez, mientras que Victoria Martínez ocupó la segunda posición y Diana López se quedó con el tercer sitio, consolidando así un podio lleno de talento y determinación.

