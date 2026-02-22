Lionel Messi pierde la cabeza y busca encarar a los árbitros tras la derrota del Inter Miami

La Major League Soccer arrancó la temporada 2026 con un duro golpe para Inter Miami y una imagen poco frecuente de su máxima figura. Lionel Messi, visiblemente furioso por el desarrollo del partido y ciertas resoluciones arbitrales, protagonizó un tenso momento al concluir el encuentro contra Los Ángeles FC en el histórico Coliseo de Los Ángeles.

Las Garzas, bajo la conducción de Javier Mascherano y con la obligación de defender el campeonato conseguido previamente, no lograron imponer condiciones y terminaron goleadas 3-0.

El astro argentino disputó el encuentro completo, tras superar una molestia muscular de la pretemporada, pero el marcador y el desempeño del juez principal, el canadiense Pierre Luc Laziere, encendieron su irritación.

Lee también Liga MX Femenil cancela el Clásico Nacional entre Chivas y América por alerta roja en Jalisco

Un video de ESPN capturó la secuencia: apenas sonó el silbato final, Messi se encaminó con determinación hacia el vestuario de los árbitros, claramente molesto por lo ocurrido en la cancha.

En el pasillo, Luis Suárez reaccionó con rapidez: el delantero charrúa lo tomó del brazo, lo detuvo en seco y lo redirigió hacia la zona de vestuarios de su equipo, impidiendo que el cruce escalara a un incidente mayor.

A pesar del esfuerzo de Suárez por calmarlo, la expresión de Messi dejó en evidencia su profundo disgusto mientras abandonaba el área.

El material se difundió de inmediato por internet y se transformó en tendencia global, con miles de opiniones en redes sociales.

Algunos mensajes destacados fueron: “Me encanta verlo enojado. No le gusta perder ni a las bolitas. Vamos Lionel”, “Vi el partido y el árbitro debería ser sancionado porque le hicieron muchas faltas a Messi que el árbitro no sancionó”.

Lee también VIDEO: Raúl Jiménez anota doblete con el Fulham y hace historia en la Premier League; así fueron sus goles