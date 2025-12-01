¿Quién es Pol Deportes, el niño que subió un cerro para narrar la final de la Copa Libertadores?

La Copa Libertadores 2025 llegó a su punto final este sábado con un duelo que paralizó al continente: Flamengo y Palmeiras, dos gigantes brasileños, se enfrentaron en el Estadio Monumental de Lima para definir al nuevo campeón.

Luego de noventa intensos minutos, en los que ambos equipos mostraron sus armas y estuvieron cerca de marcar, fue mediante Danilo da Silva en el complemento de juego que el compromiso encontró a su ganador, dando la gloria del certamen continental a Flamengo con un cerrado (1-0).

El triunfo del equipo brasileño pasó a segundo término en las redes sociales, plataformas que pusieron la mirada en la historia de un joven, quien, guiado por el amor al futbol y los medios de comunicación, subió un cerro de San Cristóbal para ver el partido y narrarlo.

Se trata de Pol Deportes, un aficionado peruano que viajó 18 horas desde Andahuaylas hasta Lima solo para sentir de cerca el ambiente del torneo, dejando de lado que no pudo entrar al estadio, pero igual cumplió su sueño: relatar el partido en vivo mediante sus redes sociales.

Con una mezcla desbordada de pasión y pura inventiva, Pol Deportes, un joven peruano, se trepó a un cerro junto al Monumental y narró la final de la Copa Libertadores entre Palmeiras y Flamengo como si estuviera en la cabina oficial.



Viajó 18 horas desde Andahuaylas hasta Lima… pic.twitter.com/aCGJyWDkLc — Out of Context Libertadores (@OC_Libertadores) November 30, 2025

Con un teléfono, tripie y un micrófono, Pol compartió cada acción del partido, gritando cada jugada con un estilo que cautivó a los usuarios, quienes en diferentes partes del mundo felicitaron al adolescente.

No hay una cifra oficial exacta publicada, pero según los reportes, la transmisión en vivo de Pol Deportes acumuló miles de espectadores en simultáneo y sus clips superaron los millones de reproducciones.