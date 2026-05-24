En un duelo de técnicos mexicanos, Efraín Juárez y Joel Huiqui buscarán un “jaque mate” con el Estadio Olímpico Universitario como “tablero”. Sin ninguna jugada certera porque el partido de ida terminó en un empate a cero, Pumas y Cruz Azul definirán este domingo al nuevo campeón del futbol nacional en la Gran Final del torneo Clausura 2026.

La victoria de los auriazules permitiría su octavo campeonato de Liga. Mientras que, en la otra cara de la moneda, los celestes podrían coronarse con su décima estrella. Noventa minutos separan a ambas escuadras de conocer su futuro.

Hasta antes de la final del torneo Clausura 2026, estos son los siete títulos de Liga que ha conseguido Pumas:

1976-1977

1980-1981

1990-1991

Clausura 2004

Apertura 2004

Clausura 2009

Clausura 2011

La última vez que en los televisores de los hogares mexicanos se escuchó un “Pumas es campeón” fue en un lejano 22 de mayo de 2011. En aquel entonces, el séptimo campeonato llegó al Estadio Olímpico Universitario. El mediocampista Israel Castro levantó el trofeo del Clausura 2011 y le entregó a la afición auriazul una última alegría… Antes de que iniciara una sequía de casi quince años en la Liga MX.

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Estos son los siete títulos de Liga de Pumas - Foto: Cortesía Pumas

En contraparte, estos son los nueve campeonatos de Liga que Cruz Azul ha conquistado:

1968-1969

México 1970

1971-1972

1972-1973

1973-1974

1978-1979

1979-1980

Invierno 1997

Guard1anes 2021

La novena estrella celeste llegó un 30 de mayo de 2021, después de derrotar a Santos Laguna en el entonces Estadio Azteca, ahora llamado Estadio Banorte tras su remodelación para la Copa del Mundo de 2026.

Cruz Azul, campeón del Guard1anes 2021 de la Liga MX - Foto: Imago7

¿A qué hora y por dónde se podrá ver la Gran Final del Clausura 2026 de la Liga MX?

Domingo, 24 de mayo

Pumas vs Cruz Azul | 19:00 horas (tiempo del centro de México) | Transmisión por la señal de TUDN, ViX Premium, Canal 5, Azteca 7, Disney + Premium y Layvtime en YouTube.

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