Pumas revela que José Juan Macías será operado y tardará casi un año en volver a jugar

A pesar de los pronósticos, los Pumas consiguieron derrotar al Cruz Azul y clasificar al Play-In como el último invitado.

Con una remontada espectacular, el equipo de Efraín Juárez le arrebató los tres puntos y el liderato a La Máquina de Nicolás Larcamón.

En el estadio Cuauhtémoc, Los del Pedregal demostraron garra de que querer clasificar a la Fase Final del Apertura 2025.

Con goles de Jorge Ruvalcaba, Álvaro Angulo y Alan Medina, los Pumas escalaron a la décima posición de la tabla general y se colaron al Play-In, donde enfrentarán al Pachuca por una segunda oportunidad para avanzar a la Liguilla.

Sin embargo, durante el duelo ante con el conjunto de La Noria, los universitarios sufrieron una baja más que dolorosa.

A los 10 minutos de haberse escuchado el silbatazo inicial y cuando la escuadra auriazul ya tenía la ventaja en el marcador (0-1), José Juan Macías tuvo que abandonar el terreno de juego tras un fuerte contacto con José Paradela.

JJ no pudo continuar en el cotejo y fue sustituido por Pedro Vite, con evidente dolor en su rodilla izquierda.

Incluso, el centrodelantero mexicano abandonó el inmueble de la capital poblana en muletas, por lo que los pronósticos sobre su lesión no eran nada alentadores.

Este lunes 10 de noviembre se confirmaron las malas noticias para el canterano de las Chivas.

A través de un comunicado, los Pumas confirmaron la gravedad de la lesión que sufrió JJ luego del contacto con José Paradela.

“El Club Universidad Nacional informa que el delantero José Juan Macías sufrió una lesión en la rodilla izquierda el sábado pasado en el partido contra Cruz Azul. Después de efectuarse las evaluaciones médicas respectivas, el jugador presenta una ruptura completa de ligamento cruzado anterior, ruptura de ligamento colateral medial y ruptura de menisco medial”, publicó.

Además, la directiva auriazul reveló la cantidad de meses en las que el delantero mexicano podría regresar a los terrenos de juego.

“Debido a este diagnóstico, el jugador será intervenido quirúrgicamente en los próximos días y se estima que el tiempo de recuperación será de nueve meses, conforme a su evolución”, confirmó el equipo de Efraín Juárez.