Pumas perdió el invicto, pero quiere volver al triunfo; HOY, visitan al Necaxa

Tras haber perdido el invicto a manos del Toluca, Pumas vuelve a la acción en búsqueda de recuperar la confianza.

El equipo de Efraín Juárez visita al Necaxa en el Victoria; regresar a la senda del triunfo es fundamental para mantenerse en zona de Liguilla.

Con apenas un punto sumado en las dos últimas jornadas, el conjunto auriazul pasó de pelear por el superliderato a verse obligado a ya no dejar escapar unidades para no perder su lugar entre los ocho primeros lugares.

Sin embargo, superar esta prueba no será nada sencillo. Sus últimas visitas al inmueble de los Rayos no han terminado como esperaba.

Los del Pedregal acumulan cuatro derrotas consecutivas en Aguascalientes. Incluso, apenas han podido anotar un gol y han recibido nueve.

La última ocasión que se quedaron con los tres puntos fue en el Clausura 2021; están cerca de cumplir cinco años (9 de abril) en fila sin ganarle a los hidrocálidos en su propia casa.

A su favor, el Club Universidad Nacional tiene el momento positivo que vive este torneo jugando fuera de CU. De los cuatro partidos que ha disputado en condición de visitante, no ha perdido ninguno.