Liga MX: Horario y canales para ver EN VIVO Necaxa vs Pumas HOY viernes 6 de marzo

Los Pumas de Efraín Juárez perdieron su invicto en el Clausura 2026, a manos del Toluca en la jornada doble.

El equipo de Efraín Juárez no pudo contra el bicampeón del futbol mexicano y sufrió su primera en el torneo.

Los del Pedregal pasaron de pelear el superliderato del torneo a tener la necesidad de ya no dejar escapar puntos para no salir de la zona de la Liguilla.

Ahora, el Club Universidad Nacional debe regresar a la senda del triunfo, sobre todo, porque apenas ha sumado una unidad de las últimas seis disputadas.

Los Pumas se enfrentan esta noche al Necaxa en el estadio Victoria, donde no suelen tener los mejores resultados.

Cuatros derrotas consecutivas, en duelos de Liga MX, han sufrido en sus últimas 10 visitas al inmueble hidrocálido.

Su último triunfo en Aguascalientes fue en el Clausura 2021, por lo que están por cumplir cinco años (9 de abril) sin poder sumar de a tres en casa de los Rayos.

En los cuatro descalabros que ha sufrido recientemente, el conjunto universitario ha recibido nueve anotaciones y apenas ha podido marcar una.

Aunque, a su favor, Efraín Juárez y sus dirigidos tendrán el momento positivo que atraviesan en el torneo como visitantes.

De los cuatro compromisos que han jugado fuera del Olímpico Universitario, no han perdido ni uno solo, con saldo de dos victorias (Tigres y Puebla) y dos empates Atlas y Tijuana).

Además, estarán jugando contra un Necaxa que acumula tres derrotas en fila (Toluca, León y Pachuca), por lo que podrían aprovechar el mal momento que atraviesa.

Los Rayos de Martín Varini están obligados a ya no dejar escapar puntos porque, de momento, se encuentran en la decimoquinta posición de la tabla general y necesitan no seguirse rezagando, si todavía sueñan con clasificar a la Liguilla.

El partido entre el Necaxa y los Pumas será transmitido por televisión abierta, por lo que las dos aficiones podrán disfrutar de las acciones.

Horario y canales para ver EN VIVO Necaxa vs Pumas HOY