La inauguración de la exposición "Álbum Épico" en el Museo Yancuic de Iztapalapa sirvió como punta de lanza para la reapertura del estadio Banorte.

El evento fue de tal importancia que contó con la presencia de diferentes personalidades que forman parte de la organización de la Copa del Mundo de Norteamérica 2026.

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino; el comisionado de la Federación Mexicana de Futbol (FMF), Mikel Arriola; el presidente de la Concacaf, Víctor Montagliani; el dueño del América y del estadio Banorte, Emilio Azcárraga Jean; la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada; y la responsable de la coordinación del Mundial 2026 en México, Gabriela Cuevas; fueron algunas de las celebridades que se dieron cita en el corazón de la alcaldía.

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Esta celebración sirvió como aperitivo para el duelo entre México y Portugal y como un paso importante rumbo al Mundial, por lo que el propio dirigente del máximo organismo del futbol habló al respecto.

"Qué placer y qué honor estar aquí hoy, a 75 días del Mundial. Podemos decir que el Mundial ya arrancó en Ciudad de México. Se puede ver en la gente y ya se puede sentir la emoción. Todos sabemos que México es el país de la pasión, del corazón y de la alegría; es un país extraordinario de futbol", declaró Gianni Infantino.

"La Ciudad de México es un lugar especial e histórico para el futbol" 🇲🇽⚽️



Las palabras del presidente de la FIFA, Gianni Infantino, en la inauguración de la eposición Álbum Épico en el Museo Yancuic de Iztapalapa 🗣️ pic.twitter.com/OYKKcdOeOy — Universal Deportes (@UnivDeportes) March 28, 2026

Sobre lo relevante que es tener "esta memorabilia de la gran cultura futbolística" que tiene nuestro país, el comisionado de la FMF dedicó un mensaje.

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"La palabra mágica aquí es: acceso, acceso al futbol. Aquí resuena la política de Gianni Infantino, que es que todos converjan del futbol. [Queremos] generar un verdadero movimiento mundial y que tenga un éxito impresionante", resaltó Mikel Arriola.

Por su parte, la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México también ofreció unas palabras acerca de lo que representa la exposición "Álbum Épico" y la Copa del Mundo.

"Hoy es un día muy especial, un día que contribuye a que el Mundial, en esta ciudad, continúe. Seguimos generando ambiente para cuando llegue el Mundial y este evento contribuye a ese objetivo.El futbol se juega, se siente y también se colecciona, con objetos legendarios y experiencias interactivas", valoró Clara Brugada.