Play In: Confirmada la hora y fecha para el partido entre Juárez y Pachuca; por el último boleto a la Liguilla del Apertura 2025

Luego del último parón de selecciones en noviembre, la Liga MX regresó a su actividad con el Play-In, donde los Xolos de Pachuca se clasificaron a la Liguilla del Apertura 2025 tras vencer a Juárez, quien ahora se medirá a Pachuca en la pelea por ver quien será quien entre a los Cuartos de final.
Para dicho compromiso, la organización del futbol mexicano ha revelado el día y el horario en el que se jugará, en territorio de Juárez, gracias a que finalizaron en octavo lugar del torneo, mientras que los Tuzos en noveno.
¿Cuándo y a qué hora jugarán Pachuca y Juárez en el Play In?
Los de Hidalgo se hicieron acreedores de poder jugar este duelo tras vencer a los Pumas en casa, con un marcador de 3-1, mientras que los Bravos, al haber perdido ante Tijuana, con la misma pizarra, tendrán una segunda oportunidad de colarse a la Liguilla.
El partido que promete emociones y goles, se disputará en el estadio Olímpico Benito Juárez, el domingo 23 de noviembre, y se podrá sintonizar a partir de las 19:00 horas, tiempo del Centro de México.
