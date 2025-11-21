Más Información

Play In: Confirmada la hora y fecha para el partido entre Juárez y Pachuca; por el último boleto a la Liguilla del Apertura 2025

Enrique Alfaro, exgobernador de Jalisco será auxiliar de Guillermo Almada en el Valladolid

Fátima Bosch desata la locura de los Olmecas de Tabasco con gran fiesta en el estadio Centenario tras ser nombrada Miss Universo

Mundial 2026: FIFA ya tendría elegidos a los árbitros mexicanos que participarán en el torneo

Sergio Ramos analiza opciones para su futuro; ¿Se va de Rayados?

Luego del último parón de selecciones en noviembre, la Liga MX regresó a su actividad con el , donde los Xolos de Pachuca se clasificaron a la Liguilla del Apertura 2025 tras vencer a Juárez, quien ahora se medirá a Pachuca en la pelea por ver quien será quien entre a los Cuartos de final.

Para dicho compromiso, la organización del futbol mexicano ha revelado el día y el horario en el que se jugará, en territorio de Juárez, gracias a que finalizaron en octavo lugar del torneo, mientras que los Tuzos en noveno.

¿Cuándo y a qué hora jugarán Pachuca y Juárez en el Play In?

Los de Hidalgo se hicieron acreedores de poder jugar este duelo tras vencer a los Pumas en casa, con un marcador de 3-1, mientras que los Bravos, al haber perdido ante Tijuana, con la misma pizarra, tendrán una segunda oportunidad de colarse a la Liguilla.

FC Juárez y Pachuca se enfrentan en la Jornada 13 del Apertura 2025 de la Liga MX / FOTOS: Imago7
El partido que promete emociones y goles, se disputará en el estadio Olímpico Benito Juárez, el domingo 23 de noviembre, y se podrá sintonizar a partir de las 19:00 horas, tiempo del Centro de México.

