Enrique Alfaro, exgobernador de Jalisco será auxiliar de Guillermo Almada en el Valladolid

Enrique Alfaro Ramírez, sorprendió a más de uno con la noticia que compartió en redes sociales. Y es que después de dos años y medio de preparación, el exgobernador de Jalisco infirmó que será el nuevo auxiliar técnico del Real Valladolid.

Un equipo que compite actualmente en la Segunda División de España y que es entrenado por Guillermo Almada, un estratega conocido en el futbol mexicano.

Aunque Alfaro llega como un hombre preparado para el cargo luego de varios cursos. Además hizo prácticas en el Club Deportivo Guadalajara, y cuenta con un Máster de Dirección de Futbol en el Real Madrid.

Esta será una gran oportunidad para lo que él asegura es su mayor sueño: ser entrenador profesional de un equipo de primera división.

“Hace dos años y medio, cuando estaba a punto de cumplir 50 años, tomé la decisión de darle un giro a mi vida. Había logrado cumplir todos los objetivos que me propuse en el plano profesional y era momento de plantearme nuevos desafíos. Viví una historia maravillosa que me llena de orgullo recordar. Una historia de dignidad, de convicciones y de principios que representan mi legado. Pero mis ganas y mi entusiasmo por la política se habían agotado. Quería reinventarme porque jamás podría vivir sin la intensidad que te da el ser libre y dueño de tus decisiones. No concibo hacer algo sin la fuerza vital que te impulsa a soñar, a transformar, a desafiar los límites. Por eso decidí que dedicaría los siguientes años de mi vida a mi gran pasión: el futbol".

“Hubo muchos que no entendieron mi decisión, otros se burlaron de mi propósito. Esa ha sido la historia de mi vida. Hacer lo que siento y luchar por lo que creo con determinación, aunque el mundo te juzgue, aunque todos duden de ti".

“Así que me puse manos a la obra. Cursé mis estudios de entrenador en el campus virtual de la ATFA, institución argentina que ha formado entrenadores de clase mundial. Mis horas de práctica las hice en las fuerzas básicas del Club de mis amores: las Chivas. Luegohice mi Máster en Dirección de Futbol en la Universidad del Club más importante del mundo, el Real Madrid. Casi 3 años después, he terminado mi formación académica y estoy listo para dar el siguiente paso".

“Hoy me llena de felicidad decirles que el Real Valladolid Club de Futbol será mi nueva casa. Que voy a continuar mi proceso de formación como Auxiliar Técnico del primer equipo en La Liga Hypermotion. Poder iniciar mi carrera en un club profesional en el país con mejor futbol del mundo es un sueño hecho realidad. Hacerlo además en club histórico del futbol español, en una ciudad espectacular, representa también un enorme compromiso.

“He venido aquí no sólo a aprender si no también a aportar al desarrollo institucional. Por eso agradezco de corazón la confianza del Real Valladolid. Sabré aprovechar la oportunidad que me han dado y voy a trabajar para sumar a este extraordinario proyecto.

“Poder estar cerca de un entrenador al que admiro como Guillermo Almada es un gran honor. Aprender de uno de los mejores directores deportivos como lo es Víctor Orta será una experiencia invaluable. Sumarme a un gran cuerpo técnico y apoyar a un grupo extraordinario de jugadores es la tarea en la que me concentraré los próximos días de mi vida.

“Gracias a Dios por darme la oportunidad de vivir esta experiencia. Gracias a mi familia por apoyarme siempre en mis aventuras”, fue el discurso con el que presentó su nueva etapa en redes sociales.

Tras dejar la gubernatura a finales de 2023, Alfaro se dedicó de lleno en estudiar y prepararse para ser entrenador de futbol.

FOTO: ESPECIAL - Enrique Alfaro, exgobernador de Jalisco, presume que se tituló como entrenador con respaldo del Real Madrid; pisó el Santiago Bernabéu

