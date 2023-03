Para el Conejo Pérez, Cruz Azul va en el camino correcto con el Tuca Ferretti

Óscar Pérez tuvo un bautizo de fuego como nuevo director deportivo del Cruz Azul.

Al Conejo le tocó dar el salto de entrenador de porteros a auxiliar, y de auxiliar a director deportivo, en medio de la crisis que provocó la salida de Raúl Gutiérrez. De la Pata del Conejo llegó Ricardo Ferretti, quien viene a dar estabilidad al equipo, triunfos, puntos y una opción para buscar el título, pero aparte de esto, Pérez quiere que se hable del Cruz Azul por lo que a él le inculcaron: “Buenos hábitos, valores, nobleza, dedicación y triunfos”.

Esa es su ilusión azul.

De inicio, no será fácil: “Fueron momentos no tan agradables. Estaba de auxiliar con Raúl y no pudo seguir, los resultados no se dieron, y ya no está”.

Ahí, el Conejo comenzó a darse cuenta de todo lo que viene con el puesto: “La exposición mediática fue fuerte. Fue un momento complicado, del que estamos saliendo”.

De la mano de un viejo lobo de mar como Ferretti, “un tipo que se las sabe de todas, todas... Todo está funcionando. Tuca es de los técnicos más ganadores en México. Me gusta su forma de ser, me gusta su perfil. Esperemos que el tiempo vaya acomodando las cosas y el equipo despegue”.

Además de la palabra “ganador” abajo de su fotografía, Ferretti también es sinónimo de orden, demasiado, y quizá poco espectáculo: “Con su estilo, le ha dado estabilidad al equipo. Hemos encontrado resultados, lo que nos ha dado confianza. Es el camino por donde se debía atacar”.

El resultado manda, “pero también queremos gustar. El equipo ha puesto lo mejor, se ha entregado, y eso le gusta a la tribuna. La idea de Cruz Azul es pelear por los primeros lugares, ser protagonista, estar en Liguilla y buscar lo máximo. Vamos paso a paso. Lo importante es el siguiente partido”.