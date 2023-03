En Cruz Azul, el tema de los fichajes no se menciona por ahora

Desde que salió la anterior directiva encabezade que salió la anterior directiva encabezada por Guillermo Álvarez y ahora con el ingeniero Víctor Manuel Velázquez al frente, la pregunta es reiterada.

¿Hay dinero en Cruz Azul?

La Máquina acostumbraba a traer a grandes jugadores del extranjero y también pelear por los mejores mexicanos… ¿Esto seguirá? ¿La política de fichajes irá por otro lado?

Óscar Pérez, director deportivo del club cementero, pide paciencia y opina que preguntar por dinero, “no creo que sea lo más correcto… La disposición de mi directiva es ser protagonista. Hoy el equipo está dando lo mejor, queremos clasificar, queremos estar en la Liguilla y ya al término del torneo nos sentaremos a hablar del tema de refuerzos y renovaciones”.

Por esa razón deja claro que, por ahora, no hay nada con Rafael Carioca, Agustín Marchesín o Ignacio Dinenno, nombres que han sonado como posible refuerzos de La Máquina: “Quiero dejar muy en claro eso. No hemos hablado con nadie, no hemos tocado ese tema y lo digo porque eso distrae al futbolista, a nuestros futbolistas que sólo deben pensar en el presente. Al final del torneo, reitero, nos sentaremos a hablar con Ricardo [Ferretti], del tema”.

De igual manera pasa con la renovación de gente como José de Jesús Corona y Julio César Domínguez. “Son chicos que siempre se han brindado por el equipo, y que han estado ahí. Llegará el momento para que nos sentemos. Chuy anda muy bien, Cata está haciendo bien las cosas. Llegará su momento y nos sentaremos”.

El Conejo vive un nuevo puesto con la intensidad que lo hizo como jugador “y quiero entregar buenos resultados”.