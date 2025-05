Odin Ciani revela detalles de su pelea con David Faitelson en Toluca; "Le hice la chamba durante 30 años"

El domingo pasado Toluca y América se enfrentaron en la final del torneo Clausura 2025 en el estadio Nemesio Diez, escenario que vivió polémicas dentro y fuera de la cancha, ya que los periodistas Odin Ciani y David Faitelson se enfrentaron verbalmente en la previa de la definición del título.

Intercambiaron insultos y a través de redes sociales, Ciani compartió su versión de los hechos.

Lee también VIDEO: Alexis Vega se burla del América en festejo de campeonato; pidió cantar 'Mi Mayor Anhelo'

"Yo he respetado mucho a David (Faitelson) y la verdad que me sorprendió, vino y me dijo 'hijo de tu puta madre', entonces, pudiendo pasar por cualquier otro lado, vino directamente a mí, mi camarógrafo estaba a un lado mío, por obvias razones grabó" declaró a Estadio.

@golvidados Odín Ciani reacciona a su choque con David Faitelson en el Nemesio Diez. 🍂⚽️🍂 ♬ sonido original - Golvidados

El reportero reveló que la situación le duele por todos aquellos años donde compartieron una gran amistad, tras haber sido compañeros en TV Azteca y en ESPN.

"Yo le contesto, le digo eres un malagradecido, y la verdad es que me da mucha tristeza por David porque en alguna época fuimos familia, porque en alguna época trabajamos juntos, porque hicimos muchas juntos y hoy creo que es él el que se está equivocando" agregó.

Finalmente, al ser cuestionado sobre un posible reencuentro, Ciani aseguró que "no, ya no merece mi amistad, yo le hice la chamba durante 30 años, me veían ustedes aquí afuera recopilando material para que pusiera su voz y hoy venirme a decir 'hijo de su puta madre' la verdad que no".

Lee también América y LAFC agotan boletos para el partido por el último cupo al Mundial de Clubes; El ganador, además, se lleva millonaria recompensa