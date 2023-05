Nuria Diosdado, una atleta dispuesta a luchar y levantar la voz rumbo a París 2024

Nuria Diosdado se convirtió en la voz del deporte acuático en México. La atleta, con tres Juegos Olímpicos a sus espaldas, fue la que denunció la falta de recursos de parte de Conade, situación que le valió fuertes críticas de las autoridades al equipo de natación artística, orillándolas a buscar por fuera los recursos para participar en la Copa del Mundo de Egipto, competencia de la que regresaron con cuatro medallas.

Esto ocasionó un enfrentamiento abierto con Ana Gabriela Guevara, directora de la Conade, lo que parece no importarle a las nadadoras, quienes han aprendido que pueden valerse por sí mismas, y con o sin Conade, seguirán tratando de traer gloria al país.

“Ojalá todo se solucione y si no, ya vimos que se puede. Buscamos que la gente que tiene que solucionar el problema lo haga, pero si no, nosotras seguiremos haciendo lo nuestro, no vamos a parar. Somos el equipo que levanta la voz tratando de hacer el trabajo que muchas otras no hacen", señaló Diosdado a EL UNIVERSAL Deportes.

Hablar de lo que sucede es un intento “de hacer reaccionar [a las autoridades], no sé a qué grado se logre... Lo que se busca es que se afecte lo menos a los atletas. Quisiera arreglar la situación con la Federación Mexicana de Natación y World Aquatics o la Conade, pero no tengo la autoridad, ni es mi papel hacerlo”.

De lo dicho por Andrés Manuel López, presidente de México, quien aseguró que las deportistas recibieron el apoyo necesario, indicó: “La información que el presidente tiene está confundida, mezcla dos cosas que no tienen nada que ver. Una cosa es ser una atleta militar y otra que la Sedena me pague los viajes”.