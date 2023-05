Jessica Sobrino pensó en dejar la natación artística tras la falta de apoyo económico

Jessica Sobrino forma parte de la Selección Mexicana de Natación Artística que en la reciente Copa del Mundo en Egipto registró un hecho histórico al conseguir tres medallas de oro y una de bronce, pudieron acudir a esta competencia gracias al apoyo de la iniciativa privada y justo la falta de apoyo económico para las disciplinas acuáticas por parte de Conade la hizo pensar en abandonar su carrera en el alto rendimiento.

“Sí, sobre todo por mi recuperación (en el hombro) porque las cosas se ponen difíciles y te cuestionas si valen la pena, tuve el apoyo de mi familia y compañeros, hoy, no me arrepiento de haberme quedado, de ver todo lo que me costó y traerme esas medallas es muy gratificante”, declaró Sobrino.

Jessica detalló que en este deseo por seguir representado a México en el caso particular tuvo que trabajar como fisioterapeuta por las tardes, tras finalizar las ocho horas de entrenamiento.

“He buscado la forma de ganarme la vida, nos hacen falta recursos no tenemos becas desde enero, las entrenadoras no tienen sueldo y es lo que nos preocupa”, agregó.

Sobrino recordó que la Selección Nacional tomó la decisión de recaudar dinero cuando “vimos que los países con los que estamos compitiendo llevaban tres series mundiales y nosotras ninguna, decidimos tomar cartas en el asunto”.

Vendieron trajes y posteriormente llegó el patrocinio total de Fundación Telmex, “ahí sentimos alivio, el decir que no tenemos que juntar 900 mil pesos en una semana” y ellas respondieron en lo deportivo.

A su regreso a la CDMX Jessica Sobrino comentó que de nueva cuenta tendrán que recurrir a la búsqueda de apoyo económico a la par de su preparación rumbo a los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2023, con el objetivo claro de conseguir los resultados que les den el boleto a los Juegos Olímpicos de París 2024.