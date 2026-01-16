Nicolás Larcamón rompe el silencio; revela detalles sobre las salidas de Nacho Rivero y Mateusz Bogusz

Para el estratega Nicolás Larcamón, el adiós que Cruz Azul vivió con el excapitán Ignacio Rivero fue una “decisión muy jodida”. Sin embargo, una vez que finalice el mercado de fichajes, el director técnico prometió que se entenderá la razón por la que “Nacho” no continuó con la escuadra celeste para el torneo Clausura 2026.

“Lo de 'Nacho' fue una decisión muy jodida porque sabemos que es un jugador emblema, un jugador polivalente, pero en esa intención de ir a más, y él entendiendo que las exigencias son las máximas, sentimos que estamos acá para tomar esas decisiones importantes”, reveló en entrevista para los micrófonos de TUDN.

Y es que, a principios de enero, el mediocampista uruguayo se despidió de los cementeros para viajar en dirección a Tijuana, donde ahora defiende los colores de los Xolos. A lo largo de cinco años y medio, "Nacho" anotó 27 goles y registró 19 asistencias con Cruz Azul.

“Las decisiones muchas veces se toman en definitiva. Siempre se deben tomar más con la cabeza que con el corazón y a pesar de eso, yo confío que al término del mercado muchos van a entender cuál era el principal objetivo y espero consumado el mercado en ese objetivo que decía de ir a más va a ser evidente”, explicó Larcamón.

Respecto a la inminente salida de Mateusz Bogusz, el estratega de los celestes explicó que el futbolista polaco fue "víctima de las circunstancias".

“Creo que ahí fue un poco víctima de una circunstancia reglamentaria de los minutos, la presencia de Nacho, líder, capitán y referente en el semestre anterior, se lo dije a Mati, creo que él podía haber hecho algo más por sostenerse, podía mostrar una mayor consistencia”, sentenció.

Nacho Rivero en festejo de gol, durante el Apertur 2025 - Foto: Imago7

¿Cuándo será el próximo partido de Cruz Azul en el Clausura 2026?

Sábado, 17 de enero

Cruz Azul vs Puebla | 21:00 (tiempo del centro de México) | Jornada 3 del Clausura 2026 | Transmisión por la señal de TUDN, ViX Premium y Las Estrellas.

